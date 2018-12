Celebră vedetă TV somată de ANAF să-și plătească dările la stat

În afară de acest lucru, Vladimir Drăghia mai are probleme şi cu statul. Autorităţile au emis, recent, o somaţie, în care susţin că acesta nu şi-a plătit dările către stat.

Astfel, ANAF a făcut public un document ce conţine adresa la care domiciliază prezentatorul, precum şi numele şi prenumele acestuia, în care se menţionează faptul că Drăghia ar fi omis să îşi achite impozitele pentru sumele câştigate în prima jumătate a anului curent.

Dacă nu va demonstra că a plătit impozitele respective, prezentatorul TV s-ar putea trezi cu toate conturile bancare blocate.

La finele săptămânii trecute, Drăghia a mai primit o veste proastă: a fost condamnat în dosarul în care era judecat pentru conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. "Condamnă pe inculpatul Drăghia Vladimir Roland la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani", au decis magistraţii din Constanţa.

Pe lângă această pedeapsă, Drăghia a mai primis şi mai multe interdicţii, dar şi obligaţii, printre care şi muncă în folosul comunităţii:

"Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei / Consiliul Local Sector 2 Bucureşti ca pe o perioadă de 80 zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Atrage atenţia inculpatului că, dacă cu rea-credinţă nu va respecta măsurile de supraveghere sau dacă nu va executa obligaţiile impuse sau va săvârşi o nouă infracţiune în termenul de supraveghere, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. Obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (1.000 de lei din faza de urmărire penală)", conform SpyNews.ro.