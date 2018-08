Cele mai sigure aeroporturi din lume. Aceste țari nu a avut un avion deturnat în istoria lor

Ce au în comun SRI şi trupele de securitate israeliene. Nu au avut niciun incident aviatic în istoria lor. România şi Israel se pot lăuda că au cele mai sigure aeroporturi din lume.

Fostul şef de securitate pentru aeroporturile din Israel, Pini Shif, a declarat că europenii sunt în urmă cu 40 de ani în materie de securitate, explicând totodată modul în care sunt păstrate condiţiile de siguranţă la Aeroportul internaţional Ben Gurion.În Israel sunt integrate mai multe straturi de securitate. “Este ca un sistem de cercuri concentrice”, explică israelianul.“Este ca un sistem de cercuri concentrice. Non-stop sunt actualizate listele cu persoane suspecte şi se ştie imediat cine trebuie să treacă printr-un control de securitate strict”, spune expertul israelian. Primul punct de control de securitate este pe drumul spre aeroport. La bariera de control are loc o verificare vizuală, în primul rând, a călătorilor şi a celor care îi însoţesc.Mai departe, în sala pentru plecări persoanele suspecte pot fi controlate şi fizic după o procedură standard. În schimb, în Europa, oricine poate ajunge cu bagaje în sala pentru plecări. Primul control în Europa are loc după tichetarea pentru îmbarcare şi după ce bagajele, valizele au fost balizate şi transferate pe bandă rulantă.

Cum e în România

SRI a făcut aseară un antrenament la înălţime, într-un avion care a survolat Bucureştiul. Scenariul: mai mulţi terorişti au vrut să deturneze o aeronavă TAROM, dar au fost opriţi de luptătorii din trupele speciale.În timpul zborului, echipajul a fost informat de turnul de control că un pasager nu avea bagaj în aeroport, dar avea când s-a urcat în aeronava.Simularea a avut la baza mai multe atacuri in cascadă. Teroriştii au vrut să detoneze dispozitive explozive şi au atacat pasagerii.Au fost anihilaţi de agenţii de securitate: 3 au fost împuşcaţi mortal, 3 răniţi, iar avionul a aterizat pe cel mai apropiat aeroport.Răniţii au fost preluaţi, sub pază, de ambulanţele SMURD.Ca să plece în misiuni reale, agenţii trec printr-un curs intensiv de două luni şi jumătate. "Șoimii" urcă la bordul curselor prin filtrele de la aeroport, ca pasagerii obişnuiţi.Doar comandantul avionului ştie că are o echipă de securitate în avion.Și însoţitorii de zbor fac pregătiri speciale.La exerciţiu au participat şoimii aerului, luptători antitero, pirotehnişti, lucrători din centrul de comanda şi alte 100 de persoane.România nu s-a confruntat până acum cu ameninţări teroriste la bordul aeronavelor, ci doar cu incidente provocate de pasageri turbulenţi, scrie stirile.tvr.ro