Statista a realizat un grafic al telefoanelor care emit cele mai multe radiații atunci când sunt ținute la ureche în timp ce se efectuează un apel. Specialiștii se declară îngrijoraț în contextul în care efectele acestor radiații pot afecta sănătatea unei persoane pe termen lung.

Motorola Edge, telefonul cu cel mai mare nivel de radiații

Astfel, potrivit cercetărilor realizate, în urma consultării bazei de date a Biroului federal german pentru protecția împotriva radiațiilor (Bundesamt für Strahlenschutz), telefonul care emite cel mai mare nivel de radiații este Motorola Edge.

De menționat este faptul că, în trecut, în vârful listei se aflau telefoanele premium iPhone 7 și iPhone 8, însă în ultimii ani, Apple a vrut să rezolve această situație, iar noile telefoane au un nivel mai scăzut de SAR, ceea ce le scoate de pe această listă.

În ceea ce privește locul doi, acesta este ocupat de modelul Axon 11 5G de la ZTE, care potrivt sursei citate are o rată de absorbție specifică de 1,59 watt pe kilogram. Cel de-al treilea telefon care emite cele mai multe radiații este One Plus 6T cu 1,55 watt pe kilogram. Următoarele telefoane de pe listă sunt Sony, Google și Oppo, arată sursa citată.

Care este nivelul ”sigur” de radiații al smartphone-urilor

De menționat este faptul că până la momentul actual nu există încă un ghid universal care să spună care este nivelul sigur de radiații ale telefonelor. Mai exact, certificarea germană pentru respectarea mediului „Der Blaue Engel” (Îngerul Albastru) certifică doar telefoanele care au o rată de absorbție specifică mai mică de 0,60 wați pe kilogram.

Pe de altă parte, toate telefoanele prezentate aici au o rată de absorbție de peste două ori mai mare decât această valoare de referință.

În ceea ce privește situața din Europa, atât în România cât și în alte țări din Uniunea Europeană, limita maxima admisă de radiații pe care un telefon mobil o poate emite este de 2.0W/kg per 10 g de țesut, valoare exprimată de obicei sub forma SAR 2.0. Astfel, conform reglementărilor, toate dispozitivele mobile care sunt puse la vânzare pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să se încadreze în această limită, pentru a nu deveni un pericol pentru utilizator.