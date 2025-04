Dispozitivele electronice zilnice, cum ar fi televizoarele, telefoanele și laptopurile, conțin materiale prețioase care, cu siguranță, nu trebuie să ajungă la groapa de gunoi. Atunci când sunt adunate în mod corespunzător, aceste materiale pot fi reciclate și refolosite pentru noi produse.

Dar puțini știu cum trebuie să recicleze electronicele vechi. Companii precum Apple și Samsung au lansat programe de schimb sau de preluare. Uneori poți chiar să câștigi bani pentru noile achiziții, ca stimulent suplimentar pentru reciclare, scrie TomsGuide.

În funcție de țara în care locuiți, ar putea fi ilegal să aruncați deșeurile electronice la gunoi. În schimb, verificați dacă cel mai apropiat centru de reciclare acceptă tehnologie veche sau are zile speciale pentru depozitarea deșeurilor electronice.

Cum să reciclați un televizor vechi

Televizoarele îmbătrânesc. Iar atunci când un televizor începe să-și arate vârsta, ați putea fi tentat să-l înlocuiți cu unul dintre cele mai bune televizoare de pe piață. Ca și în cazul tuturor dispozitivelor electronice, aruncarea unui televizor vechi poate fi un efort risipitor.

Înainte de a arunca vechiul televizor, gândiți-vă la câteva alternative mai prietenoase din punct de vedere social și ecologic. Aveți membri ai familiei, prieteni sau vecini care ar aprecia un televizor mai vechi? Dacă nu, puteți consulta ghidul EPA pentru donarea de electronice pentru resurse și despre cum să reciclați un televizor.

Magazinul de tip big-box este unul dintre cei mai mari comercianți cu amănuntul de colectare a deșeurilor electronice din Statele Unite și va trimite televizorul vechi unuia dintre partenerii săi de reciclare.

Cum să reciclați un laptop sau un computer vechi

De la laptopuri stricate pe care nu le puteți repara/actualiza singur, până la opțiuni limitate de reciclare și riscul apariției a 5 milioane de tone de deșeuri electronice generate de IA până în 2030, oamenii caută modalități de a scăpa de aceste electronice.

Există companii care folosesc materiale reciclabile, cum ar fi aluminiul, în design-ul lor sau chiar adoptă materiale plastice PCR.

Dacă rulați un computer desktop, acest lucru ar putea fi mai ușor decât credeți cu o întrerupere a plăcii de bază, a procesorului și a altor componente interne pentru a-i oferi o nouă viață.

Dacă nu, verificați programele de preluare din zona în care locuiți. Best Buy are un calculator de schimb, iar Apple are propriul program de reutilizare și reciclare. Alternativ, puteți găsi un centru local de reciclare.

Ce să faci cu un telefon vechi

Dacă vreți să vă luați un telefon nou, aveți multe opțiuni pentru reciclarea telefonului actual.

În prezent, majoritatea producătorilor de telefoane permite să schimbați telefonul actual atunci când cumpărați unul nou, oferind o reducere care poate reduce costul achiziției. Samsung, Google și Apple sunt printre cei mai mari producători de telefoane cu programe de schimb pentru achiziții de dispozitive noi.

Dacă doriți doar să reciclați un telefon vechi, Google vă oferă șansa de a solicita o etichetă de livrare gratuită pentru a trimite dispozitivul unuia dintre partenerii săi de reciclare, iar pagina programului de reciclare oferă un link pentru a vă ajuta să găsiți servicii de reciclare în apropiere.

În timp ce Apple pune accentul pe schimburile pentru iPhone-uri noi, compania spune că va lua și dispozitivele care nu sunt eligibile pentru credit; Apple acceptă și accesorii pentru telefon.

Comercianții cu amănuntul acceptă și telefoane pentru reciclare, Best Buy oferind livrare în magazin pentru dispozitive, inclusiv telefoane. O altă opțiune este să apelezi la servicii care fac din reciclarea electronicelor o parte centrală a misiunii lor.