Cele mai nesănătoase mărci de sucuri de mere

Deși multe mărci pretind că sunt făcute doar din sucul merelor, și pot fi o alegere sănătoasă atât pentru copii, cât și pentru adulți, nu toate sunt la fel.

Criteriile de selecție pentru mărcile considerate mai puțin sănătoase se concentrează pe lucruri precum zaharurile adăugate, conținutul de calorii, prezența ingredientelor artificiale, metodele de procesare și conținutul și densitatea generală de nutrienți.

Potrivit Mashed, aceste mărci de sucuri de mere sunt considerate nesănătoase.

1. Minute Maid

Compoziția nutrițională a acestui brand popular dezvăluie câteva lucruri care merită luate în considerare. O singură sticlă conține aproximativ 170 de calorii și 39 de grame de zahăr. Această cantitate echivalează cu aproximativ 10 lingurițe de zahăr, depășind cu mult recomandările aportului zilnic de zahăr de la American Heart Association.

Conținutul excesiv de zahăr din sucul de mere Minute Maid, derivat în principal din suc concentrat de mere, prezintă riscuri pentru sănătate atunci când este consumat în cantități mari în mod regulat. Procesarea implicată în crearea concentratului de suc de mere Minute Maid diminuează și nutrienții naturali din merele proaspete.

2. Sucul de mere Mott’s 100%

Sucul de mere Mott’s este un alt brand familiar care umple multe frigidere. Se laudă că este făcut cu 100% suc de mere, fără adaos de zahăr sau îndulcitori artificiali, coloranți sau arome. Această marcă își comercializează adesea sucul ca o sursă excelentă de vitamina C; cu toate acestea, conținutul ridicat de zahăr eclipsează potențialele beneficii ale vitaminei C suplimentare. În plus, sucul Mott include ingrediente adăugate, cum ar fi acidul ascorbic.

3.Tree Top Apple Juice

Tree Top Apple Juice suferă de probleme similare cu omologii săi atunci când citiți informațiile de pe eticheta nutrițională. În timp ce Tree Top nu adaugă arome sau coloranți artificiali, concentrația mare de zaharuri naturale din sucul de mere concentrat în fructe utilizat de această marcă prezintă un risc pentru consumul excesiv de calorii și probleme de sănătate asociate cu aportul regulat ridicat de zahăr.

4. Juicy Juice Apple Juice

O porție de 100 de grame de Juicy Juice Suc de mere conține 110 de calorii și 27 de grame de zahăr. Acest nivel de zahăr, în ciuda faptului că este natural, este echivalent cu aproximativ 6 ½ lingurițe, o cantitate care rivalizează cu multe băuturi răcoritoare dulci.

Principala preocupare este că zahărul din Juicy Juice provine din suc concentrat de mere. Acest proces elimină o mare parte din fibrele alimentare benefice din merele întregi, esențiale pentru încetinirea absorbției zahărului și care ajută la sănătatea digestivă.

5.Great Value Apple Juice

Sucul de mere Great Value este făcut din concentrat și include ingrediente adăugate precum acid ascorbic (vitamina C) pentru aromă și conservare.

Fiecare pahar de suc conține 110 de calorii și 28 de grame de zahăr, reflectând valorile ridicate ale zahărului din alte sucuri de mere disponibile în comerț. Natura concentrată a produsului înseamnă că un consum regulat al acestui suc de mere poate duce la complicații de sănătate.

6. Capri Sun

Popularul brand de băuturi pentru copii vine cu propriul set de preocupări legate de conținutul său. Deși fiecare pungă conține doar 80 de calorii și 20 de grame de zahăr, ceea ce o face una dintre opțiunile cu mai puține calorii din această listă, conținutul de zahăr este destul de mare, având în vedere dimensiunea mică a porției.

Copiii care consumă mai multe pungi Capri Sun pe zi pot depăși aportul zilnic recomandat de zahăr, ceea ce duce la potențiale probleme de sănătate.

În plus, sucul de mere Capri Sun conține ingrediente adăugate, precum acid citric și arome naturale.

7. Suc de mere Tropicana

O porție de 200 de grame de suc de mere Tropicana 100% conține 170 de calorii și 36 de grame de zahăr, mai mult decât multe alte mărci de pe listă.

Consumul regulat de astfel de băuturi dulci poate contribui la un risc crescut de probleme cronice de sănătate. Sucul de mere Tropicana pare să sufere o procesare extinsă, inclusiv pasteurizare și dezaerare, care poate elimina nutrienții naturali din mere.

8. Ocean Spray Apple Juice

Din punct de vedere nutrițional, o porție standard de suc de mere Ocean Spray furnizează 110 de calorii și 28 de grame zahăr, o cantitate tipică la sucurile de mere produse comercial. Chiar dacă acest conținut de zahăr este derivat din zaharuri naturale din fructe, fără adaos de îndulcitori, rămâne o problemă majoră de sănătate, în special pentru cei care încearcă să scadă aportul regulat de zahăr.