Curățarea jgheaburilor este una dintre micile lucrări care trebuie făcută pentru menținerea curățeniei și siguranței case. Frunzele, crengile uscate, acumularea prafului pot fi inamicul numărul unu al jgheaburilor, limitând fluxul de apă. Curățarea jgheaburilor nu este dificilă, dar există câteva greșeli pe care ar fi bine să le evitați, potrivit The Spruce.

Iată care sunt cele mai frecvente greșeli de curățare a jgheaburilor.

Nerespectarea măsurilor de siguranță

Una dintre cele mai frecvente greșeli în curățarea jgheaburilor ține de respectarea unor măsuri de siguranță. Ar trebui să purtați echipament de protecție adecvat, inclusiv pantaloni lungi, o cămașă cu mânecă lungă, pantofi, mănuși de grădinărit și ochelari de protecție în timp ce lucrați pentru a evita zgârieturile, ciupiturile și înțepăturile dăunătorilor și multe altele.

În plus, luați măsurile de siguranță adecvate atunci când instalați și utilizați o scară. Asigurați-vă că scara se sprijină pe o suprafață fermă și plană și că este poziționată la un unghi de 75 de grade.

Rugați pe cineva să vă țină scara în timp ce urcați să curățați jgheaburile, pentru a preveni alunecarea sau înclinarea scării în timp ce lucrați.

Lucrul pe acoperiș

Când lucrați pe acoperiș, trebuie să vă orientați spre margine, într-un unghi, pentru a ajunge la jgheaburi, dar această poziție poate crește riscul de a cădea.

În schimb, este mai sigur și mai eficient să lucrezi de la sol sau cu o scară ținută de o altă persoană, pentru a fixa cât mai bine scara, de la bază.

Utilizarea instrumentelor greșite

Orice muncă va fi mai ușoară și mai sigură când utilizați echipamentul potrivit, iar curățarea jgheaburilor nu face excepție. Înainte de a începe operațiunea, este important să vă asigurați că aveți o scară adecvată pentru a ajunge în siguranță la jgheaburi, dar și mănuși, o găleată și instrumente de curățare a jgheaburilor.

De asemenea, verificați dacă scara și uneltele sunt în stare bună înainte de a începe.

Ignorarea vremii

Cu siguranță, este cea mai proastă idee să urcați pe o scară care alunecă, atunci când plouă sau ninge. Ploaia sau zăpada cresc riscul căderii de pe scară. În plus, lucrul făcut pe ploaie vă poate îngreuna vederea, iar excesul de apă din jgheaburi va face ca resturile să fie și mai greu de îndepărtat.

Cel mai bine e să curățați jgheaburile înfundate într-o zi în care temperatura este peste punctul de îngheț și soarele strălucește.

Curățarea jgheaburilor fără niciun ajutor

Curățarea jgheaburilor, de unul singur, este posibilă, dar nu este recomandată. Ar trebui să vă ajute o a doua persoană, care să țină bine scara și să ajute la curățarea resturilor de pe jgheaburi.

Evitați cu desăvârșire amplasarea scărilor direct pe jgheaburi, deoarece acestea s-ar putea deforma sau chiar rupe, afectând atât structura casei.

Neglijarea burlanelor pluviale

Îndepărtării resturilor de pe jgheaburi este operațiunea căreia I se acordă cea mai mare atenție. Cu toate acestea, nu trebuie neglijate nici burlanele pluviale, care trebuie să rămână curate.

Ignorarea curățării jgheaburilor

Permițând jgheaburilor să adune, an de an resturi, nu faceți decât să complicați problema, cu mai multă murdărie, gheață sau scurgeri de apă. Pentru a evita orice probleme, se recomandă să curățați jgheaburile de cel puțin două ori pe an, primăvara și toamna.