LONGi, cel mai mare producător de panouri solare din lume, avertizează că panourile sunt prea ieftine pentru ca jucătorii din piață să poată supraviețui.

Potrivit Bloomberg, Compania chineză LONGi Green Energy Technology, liderul mondial în producția de panouri solare, solicită guvernului din Beijing să intervină pentru a controla prețurile. Această mișcare vine în contextul în care excesul de capacitate și competiția acerbă din piață conduc producătorii către faliment.

Într-un interviu acordat Shanghai Securities News, Zhong Baoshen, președintele LONGi, a declarat că guvernul chinez ar trebui să impună reguli noi pentru a descuraja companiile care participă la licitații cu prețuri sub costul de producție.

Industria chineză de panouri solare se confruntă cu o reducere a producției și concedieri, chiar dacă instalările de fotovoltaice ar putea rămâne la nivelul record atins în 2023 și în 2024.

La finalul anului trecut, Gao Jifan, președintele Trina Solar, a avertizat că toate companiile mici vor fi afectate de prețurile foarte scăzute.

Zhong Baoshen, președintele LONGi, a afirmat că unii producători care câștigă licitații oferă prețuri sub nivelul pieței și furnizează panouri de calitate slabă, ceea ce afectează producătorii care investesc mai mult în inovații tehnologice și îi descurajează să aducă pe piață produse de calitate superioară.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a comunicat că autoritățile publice locale din cadrul sistemului național de asistență socială, entitățile juridice non-profit și unitățile de cult vor beneficia de un buget în valoare de 250 de milioane de lei pentru a sprijini achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice.

„Am decis, astăzi, să trimit la Monitorul Oficial un nou Ghid de finanţare. De data asta e vorba de un program prin care finanţăm panouri fotovoltaice pentru propriul necesar, dar şi pentru livrarea surplusului de curent electric în reţeaua naţională pentru autorităţi publice locale din sistemul naţional de asistenţă socială, pentru entităţi juridice non-profit, pentru furnizarea de servicii sociale şi, nu în ultimul rând, pentru unităţi de cult.

Am ales să lansez acest program în judeţul Bacău şi am ales să lansez acest program în comuna Măgireşti, nu doar pentru că domnul primar Câdă Ionică e un foarte bun exemplu de bună administraţie, dar mai ales pentru că aici, în comuna Măgireşti, există un astfel de centru social care are ca obiect de activitate îngrijirea persoanelor vârstnice. Obiectivul programului, aşa cum am spus mai devreme, reste reprezentat de instalarea de panouri fotovoltaice. Ne propunem să finanţăm instalaţii între 30 de kilowaţi şi 200 de kilowaţi. Bugetul pe care îl alocăm pentru acest program este de 250 de milioane de lei”, a spus Fechet, în conferinţa organizată în comuna Măgireşti, din judeţul Bacău.