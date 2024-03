Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a anunțat că autoritățile publice locale din cadrul sistemului național de asistență socială, entitățile juridice non-profit și unitățile de cult beneficiază de un buget în valoare de 250 de milioane de lei pentru a susține achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice.

Am ales să lansez acest program în judeţul Bacău şi am ales să lansez acest program în comuna Măgireşti, nu doar pentru că domnul primar Câdă Ionică e un foarte bun exemplu de bună administraţie, dar mai ales pentru că aici, în comuna Măgireşti, există un astfel de centru social care are ca obiect de activitate îngrijirea persoanelor vârstnice. Obiectivul programului, aşa cum am spus mai devreme, reste reprezentat de instalarea de panouri fotovoltaice. Ne propunem să finanţăm instalaţii între 30 de kilowaţi şi 200 de kilowaţi. Bugetul pe care îl alocăm pentru acest program este de 250 de milioane de lei”, a spus Fechet, în conferinţa organizată în comuna Măgireşti, din judeţul Bacău.