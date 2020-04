Din 2002, de la crearea Friendster, înainte de Facebook, a avut loc o nouă revoluție socio-tehnică pe Internet: ascensiunea site-urilor de rețele sociale unde acum sunt prezente toate activitățile umane, de la interacțiune personală, la afaceri, muncă, cultură, comunicare, la mișcările sociale și politică. Astfel, cea mai importantă activitate de pe Internet în acest moment trece prin rețelele de socializare, iar site-urile respective au devenit platformele preferate pentru tot felul de activități. Inevitabil, acești oameni se uită la influenceri în social media pentru a-i ghida în luarea deciziilor.

Influencerii în social media sunt oameni care și-au construit o reputație pentru cunoștințele și expertiza lor pe un anumit subiect. Aceștia postează periodic despre acest subiect pe canalele lor de socializare preferate și generează un număr mare de urmăritori, de persoane entuziaste, care acordă o atenție deosebită părerilor lor.

Care sunt cei mai influenți oameni de pe Net

A fi „celebru pe internet” este un trend al timpurilor noastre și rețelele sociale oferă această posibilitate. Iată mai jos o listă a pretendenților pentru titlul de cea mai influentă persoană de pe internet.

Donald Trump

Președintele american este o prezență constantă pe rețelele socializare, folosind în principal Twitter pentru a-și transmite mesajele. Acesta folosește platformele ca un megafon și a deschis practic o nouă eră prin care nu mai este constrâns de conferințe de presă și declarații oficiale pentru a-și transmite mesajele. În multe cazuri acest lucru poate fi perceput ca fiind revigorant dar prezintă și anumite riscuri.

Tweet-urile lui Trump inițiază o avalanșă de feedback la posturile de știri, căutări pe Google și știri online, oferindu-i scurtelor sale missive o bătaie lungă și permițându-i să acapareze atenția și să strivească practic rivalii săi politici. Anul acesta, în special, Trump și-a folosit megafonul online masiv pentru a critica de exemplu investigația consilierului special Robert Mueller cu privire la conexiunile campaniei sale cu Rusia și a întețit numărul atacurile sale asupra companiilor de social media, argumentând că vocile conservatoare sunt vizate în mod nedrept pentru cenzura online.

Vladimir Putin

Regimul lui Vladimir Putin a petrecut ultimul deceniu pentru a restricționa internetul și în același timp pentru a-l exploata. Președintele rus a supravegheat o escaladare a atacurilor cibernetice sponsorizate de stat, atât pentru războiul de informații, cât și pentru cyber-war, de neegalat de oricare altă țară din lume. Sub conducerea sa, agenția rusă de informații militare cunoscută sub numele de Direcția Principală de Informații – GRU a furat și a făcut publice informații de la țintele sale din alegerilor americane, în timp ce reprezentanții săi au promovat simultan dezinformarea printr-o armată de conturi false, operațiuni care continuă să zguduie încrederea SUA în propriile sale procese democratice.

Pe plan intern, în 2019, Putin a promulgat o lege prin care furnizorii de servicii de internet din Rusia să dezvolte capacitatea de a separa țara de rețelele globale, o lege care ar putea izola cetățenii ruși, să balcanizeze mai mult internetul și să prăbușească practic serviciile de bază și în multe alte țări.

Ducele și ducesa de Sussex

Familia regală britanică este o instituție de notorietate. Așadar, când prințul Harry, Ducele de Sussex și Meghan Markle, ducesa de Sussex, au lansat pe Instagram un cont de socializare independent era și normal să facă valuri. Contul a reușit să ajungă la 1 milion de urmăritori în primele șase ore, un record pe această platformă de socializare, iar în prezent acesta are peste 11 milioane de urmăritori. În fiecare lună, în efortul de a evidenția organizațiile care se concentrează pe probleme precum schimbările climatice și conștientizarea sănătății mintale, contul schimbă utilizatorii pe care îi urmărește – o strategie inteligentă care a generat multe știri. Abordarea orientată spre o anumită cauză a ducilor de Sussex se potrivește perfect cu alte modalități prin care își stabilesc identitatea dincolo de Casa Regală.

Ariana Grande

Ariana Grande a lansat un al doilea album, Thank U, Next, la doar câteva luni de la proiectul ei, Sweetener din 2018 câștigător al premiilor Grammy. La un moment dat în februarie anul trecut, a ocupat toate locuri de top din Billboard Hot 100, o realizare nemaivăzută de la Beatles încoace. Succesul ei răsunător se datorează, în parte, de hype-ul pe care l-a construit prin apeluri pe Twitter și a ajutat-o bineînțeles și Instagram, unde Ariana Grande a devenit recent cea mai urmărită artistă de pe această rețea de socializare. În total Grande are peste 200 de milioane de urmăritori pe Instagram și Twitter.

Zhang Dayi

Presa a ajuns să o compare pe Zhang Dayi, unul dintre cei mai importanți influenceri din China cu mogulul comerțului online, Kylie Jenner. Zhang are peste 11 milioane de urmăritori pe Weibo, unde promovează în mod regulat noi produse din îmbrăcăminte, lenjerie și linii de machiaj prin videoclipuri live vizionate de sute de mii de fani. De-a lungul „Singles Day”, cel mai mare eveniment anual de cumpărături din China, magazinele online ale acesteia au strâns un miliard de yuani, aproximativ 145 de milioane de dolari, în venituri în doar o jumătate de oră. În aprilie, Zhang a călătorit la New York cu Ruhnn, startup-ul de marketing pentru influenceri cu care lucrează. Acolo ea a sunat clopotul Nasdaq pentru a marca momentul în care compania a devenit publică. Din 2017, câștigurile pe care Zhang le-a adus la Ruhnn, companie care mai lucrează cu sute de alte vedete, au constituit jumătate din veniturile anuale.

Chris Godfrey

Nu sunt mulți cei care au auzit de numele Chris Godfrey, dar probabil foarte multă lume a auzit despre creația lui, „World Record Egg”, o postare pe Instagram care a devenit imaginea cu cele mai multe like-uri de pe această platformă. Godfrey, care lucrează la o agenție de publicitate londoneză, și-a lansat campania printr-o imagine a ou. Obiectivul său a fost să obțină mai multe like-uri decât fotografia lui Kylie Jenner cu copilul ei, care avea 18 milioane de like-uri la acea vreme. O săptămână mai târziu, reușise acest lucru, iar imaginea are acum peste 54 de milioane de aprecieri.