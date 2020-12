Un băcăuan a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu gropa apărută pe Autostrada Moldova, dată recent în trafic. Șoferul a povestit că și-a rupt janta mașinii în groapa de pe autostradă.

Inițial, repezentanții CNAIR au confirmat situația și au precizat că astfel de situații se mai întâlnesc și că se vor pune restricții de circulație până la finalizarea întregului tronson.

„Se poate intampla. Nu era o groapa, era un rost de pe VEO Bacau. Se intampla astfel de lucruri. Noi am dat mai devreme aceasta portiune de autostrada tocmai pentru ca este ceruta de foarte multa lume. Daca pana nu demult, politica era sa facem receptia la toata autostrada si lumea astepta foarte mult timp, stiti cum se spunea despre autostrazi, ca sunt muzeu, anul acesta s-a decis sa dam drumul ceva mai devreme.

Se pun niste restrictii pana se termina tot lotul dar se poate circula civilizat.

S-a intamplat ca rostul acela sa nu fie bine facut. Noi il refacem, punem restrictii. Se poate intampla. Daca ieri au trecut 10.000 de masini pe acolo si unuia i s-a intamplat, ne pare rau pentru aceasta situatie, probabil ca va fi despagubit, dar important este ca se circula”, a explicat Manuela Dumitru, purtatorul de cuvant al CNAIR pentru Ziare.com.

Punctul de vedere oficial al CNAIR

Ulterior, reprezentanții CNAIR au venit cu un punct de vedere oficial cu privire la problema de la Bacău. Aceștia au precizat că:

„Referitor la imaginile aparute in spatiul public cu privire la deteriorari ale partii carosabile pe VO Bacau aparute dupa darea in trafic, CNAIR face urmatoarele precizari:

– Deteriorarile aparute au fost determinate de o eroare de fabricatie a unui rost de la podul de la km 3+150, partea dreapta.

– Imediat ce a fost constatata aceasta problema, Antreprenorul a semnalizat zona respectiva si a executat in regim de urgenta lucrarile de remediere, astfel incat la aceasta ora se circula in conditii de siguranta pe toata lungimea VO Bacau

– Avand in vedere ca, pana la receptia finala a lucrarilor, constructorul mai are de realizat astfel de rosturi, circulatia pe acest obiectiv se desfasoara cu restrictie de viteza de 90 km/h”.