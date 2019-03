Bugetul OMV Petrom este construit pe cifre în scădere față de 208, remarcă portalul de specialitate e-nergia.

Printre altele, compania va vinde și 51 de zăcăminte. Petrom estimează în acest an venituri din vânzări de 16,76 miliarde de lei, cu circa un miliard (sau 5,7%) sub cifra din acest an, potrivit proiectului de buget care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor.

„Veniturile din vânzări vor fi sub nivelul actual din 2018, din cauza implementării prețului reglementat la gaze naturale și a scaderii volumelor de vânzări de gaze naturale, efect parțial compensat de creșterea volumelor de vânzări de energie electrică și de produse petroliere”, arată compania.

Petrom anticipează un profit net de doar 3,2 miliarde de lei în 2019, în scădere de la cele 3,88 miliarde raportate pentru anul 2018 (minus 17%).

Pe segmente, pentru partea de explorare şi producţie „declinul mediei anuale a producției este estimat a fi de până la 4% comparativ cu 2018, fără a include inițiativele noi de optimizare a portofoliului”. „Optimizarea portofoliului: concentrarea continuă pe barilii cei mai profitabili, 51 de zăcăminte marginale vor fi vândute până la sfârșitul anului 2019″, arată compania petrolieră.