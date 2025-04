Doliu în cinematografie. Una dintre cele mai iubite actrițe din America a murit, zilele trecute, în urma unei suferințe îndelungate. Actrița Patty Maloney, care a jucat în serialul de succes ”Little House on the Prairie”, a murit într-un hospice, la vârsta de 89 de ani.

Fratele său, Dave Myrabo, a declarat pentru The Hollywood Reporter că Maloney a murit în timp ce se afla la un hospice din Winter Park, Florida. Actrița era internată de mai multă vreme după ce a suferit câteva accidente vasculare cerebrale, relatează aol.com.

” Era un munte de talent”

„Pentru o persoană atât de minionă, care a crescut într-o lume a ceor, ea a făcut tot ce și-a dorit să facă în această viață”, a spus Myrabo.

Actrița avea o înălțime de doar 1 metru și 30 cm, dar, așa cum și-o amintesc cei care au lucrat alături de ea, era „un munte de talent”.

Maloney a început să se confrunte cu probleme de sănătate în 2010, când a fost diagnosticată cu degenerescență maculară legată de vârstă (AMD). Potrivit National Eye Institute, AMD apare atunci când îmbătrânirea provoacă leziuni ale maculei, făcând ca vederea să fie încețoșată.

A jucat în ”Little House on the Prairie”

Pe lângă rolul din serialul ”Little House on the Prairie”, Maloney a jucat și în ”Star Wars Special Holidays”, unde a interpretat rolul fiului lui Chewbacca, Lumpy, și în serialul de familie ”Sid & Marty Krofft, Far Out Space Nuts”.

”Abilitățile ei de dans și mimă i-au permis să transmită o gamă completă de emoții fără să rostească un cuvânt”, a scris Hal Erickson în cartea sa din 2007, ”Sid and Marty Krofft: A Critical Study of Saturday Morning Children’s Television 1969-1993”.

Patty Maloney a apărut în show-ul TV ”Brady Bunch Variety Hour” și în alte seriale cunoscute precum ”Charlie’s Angels”, ”The Love Boat”, ”Married… with Children” și ”My Name Is Earl”, potrivit The Hollywood Reporter.

A decis să revină la film după moartea soțului

Patricia Ann Maloney s-a născut pe 17 martie 1936, în Perkinsville, New York. După ce tatăl ei a murit când ea avea doar 7 ani, a fost crescută în Winter Park de mama ei, Kay.

În 1961, s-a căsătorit cu Joseph Vitek, un tipograf din Chicago, dar după moartea lui, în 1968, a fost îndemnată de prieteni să se revină la film pentru a-și depăși suferința