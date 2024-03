Problema îmbătrânirii populației Italiei începe să afecteze celebrul „dolce vita”. Numărul nou-născuților nu se potrivește cu numărul tot mai mare de pensionari din toată țara.

Între timp, eforturile guvernului de dreapta, al Giorgiei Meloni, de a crește rata natalității, nu au reușit, cel puțin până acum, să schimbe valul declinului demografic al Italiei, scrie Euronews.

Potrivit datelor Eurostat, Italia este ”cea mai bătrână țară” din Uniunea Europeană, cu o medie de vârstă medie de peste 48 de ani. Alături de Portugalia, Italia are cel mai mare procent de rezidenți cu vârsta de peste 65 de ani.

Această creștere reflectă o tendință la nivel european. UE a cunoscut o creștere generală a vârstei medii, care a ajuns la 44,5 ani. Acum, numărul persoanelor în vârstă reprezintă mai mult de o cincime din populația blocului comunitar.

„Ceea ce este și mai semnificativ este tendința de îmbătrânire a populației mai în vârstă a Italiei”, a declarat pentru Euronews Cecilia Tomassini, profesor de demografie și statistică socială la Universitatea din Molise. „Concret, procentul persoanelor cu vârsta de 80 de ani și peste a crescut la 7,7% din populația totală, o creștere notabilă de la doar 3,3% înregistrată în 1991”, a adăugat ea.

În timp ce populația totală a crescut cu 3,4% din 1991, segmentul celor în vârstă de 80 de ani și peste s-a dublat în aceeași perioadă, subliniază ea.

Dar nu ”bunicii” Italiei sunt problema, a declarat Giovanni Lamura de la Institutul Național de Sănătate și Știință a Îmbătrânirii din Italia.

„Pentru ca oamenii să trăiască mai mult ar trebui ca acesta să fie un obiectiv pe agenda politică a guvernului oricărei țări”, a spus el. „Problema este că ratele fertilității în Italia sunt tot mai scăzute, avem din ce în ce mai puțini copii”, a subliniat acesta.

Cum a îmbătrânit Italia atât de mult?

Motivul îmbătrânirii populației Italiei este simplu: numărul deceselor, din cauza îmbătrânirii populației, depășește cu mult numărul nașterilor.

În ultimii 40 de ani, în Italia, numărul mediu de copii, per familie, a fost sub 1,5, a declarat Alessandro Rosina, profesor de demografie și statistică socială la Università Cattolica di Milano. „Cele mai recente date sunt sub 1,24 per femeie”, a spus el.

Declinul a început în anii 80

Pentru a stabiliza o populație este necesară o rată de 2 nașteri pe femeie.

Această scădere a ratei fertilității a început în anii 80, potrivit lui Tomassini, dar cu fluctuații ocazionale. „Fluxurile de migrație au încetinit marginal acest proces de îmbătrânire”, a spus ea. „Altfel, impactul ar fi fost mai pronunțat”, adaugă Rosina.

Deși a existat o perioadă în care acest procent a fost compensat de o rată mai mare a migrației pozitive, „acum nu mai este cazul”, afirmă Tomassini. „Ca urmare, scăderea populației devine din ce în ce mai pronunțată”, avertizează el.

Faptul că persoanele în vârstă din Italia trăiesc mai mult este, de fapt, o veste pozitivă, spune Lamura.

„Oamenii trăiesc mai mult datorită politicilor benefice, pensiilor generoase și unui sistem de asistență medicală gratuit, care a permis chiar și celor care nu își permiteau să primească îngrijire medicală”, explică ea.

Generațiile tinere, defavorizate de politicile guvernamentale

Lamura susține că țara nu a investit atât de mult în generațiile tinere, așa cum a făcut-o cu generațiile anterioare.

„Italia ar trebui să facă mai mult pentru a ajuta financiar familiile tinere, dar are o datorie masivă în PIB – 140,6% din întregul său PIB, în septembrie 2023 – care este sub control internațional, așa că nu-și poate permite să se îndatoreze și mai mult cu politicile de familie”, a spus el. „În Italia tinerii se luptă să intre pe piața muncii și să găsească locuri de muncă stabile. De asemenea, întâmpină dificultăți în a-și găsi propriile case”, subliniază Rosina.

Cei care au copii se confruntă apoi cu provocarea de a jongla cu viața de familie și viața profesională într-o țară care nu oferă sprijin economic și infrastructură adecvată pentru tinerii părinți și copiii lor.

Care este viitorul Italiei?

Pentru Tomassini, este clar că îmbătrânirea populației italiene și scăderea natalității vor continua în viitor. Asta „cu excepția cazului în care apar intervenții semnificative, cum ar fi un nou baby boom”, a spus ea.

„Pe termen scurt, migrația poate fi o variabilă semnificativă, care ar putea influența dinamica populației, deși poate fi alunecoasă din punct de vedere politic.”

Guvernul lui Meloni a făcut din creșterea natalității una dintre prioritățile guvernului, dar, până acum, nu a reușit să obțină rezultate concrete. A redus la jumătate TVA-ul la scutece și laptele pentru copii, dar îngrijirea copiilor rămâne costisitoare și greu accesibilă.