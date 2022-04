Nicolae Ciucă a venit cu vești bune pentru toți românii. Premierul a susținut că nu a fost crescută nicio taxă. În plus, acesta a arătat că România are în acest an cel mai mare buget de investiţii din ultimii 30 de ani.

Într-o intervenție avută la Radio România Actualităţi, primul-ministru a precizat că țara noastră dispune şi de 80 de miliarde de euro, bani care oferă posibilitatea dezvoltării economiei şi asigurării de locuri de muncă.

“Nu am crescut nicio taxă, iar această predictibilitate este un atu important.

Anul acesta avem cel mai mare buget de investiţii din ultimii 30 de ani prevăzut în buget – 88 de miliarde de lei. De asemenea, am luat toate măsurile pentru a putea să absorbim, să atragem o sumă cât mai mare din bani europeni”, a spus Nicoale Ciucă.

Suma care asigură stabilitatea României

El a precizat că suma la care a făcut referire oferă, printre multe altele, inclusiv posibilitatea să se asigure locuri de muncă.

“Discutăm de 80 de miliarde de euro, care asigură atât stabilitate, dar oferă posibilitatea să dezvoltăm economia, oferă posibilitatea să putem să asigurăm locuri de muncă, oferă posibilitatea să ne gândim că prin această creştere economică putem să asigurăm României reducerea decalajului între ţările din zona de est şi ţările din zona de vest”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Premierul a ținut să sublinieze că într-o situaţie de criză, precum cea pe care o traversează şi România, singura soluţie sunt investiţiile. El a amintit că țara noastră s-a confruntat cu o criză sanitară, urmată de criza economică.

“Într-o situaţie de criză, aşa cum am afirmat, este limpede că singura soluţie sunt investiţiile. (…) Trebuie subliniat că românii au avut de înfruntat o criză sanitară, apoi a venit criza economică şi începând cu luna februarie, iată, ne confruntăm şi cu o criză de securitate, un război la graniţa noastră, în ţara vecină, Ucraina, ca urmare a invaziei forţelor armate ruse”, a declarat Nicolae Ciucă într-un interviu la Radio România Actualităţi.

Veste bună dată de Nicolae Ciucă

Premierul a vorbit și despre legea offshore și momentul în care ar putea începe extragerea gazului din Marea Neagră. Potrivit celor spuse de Nicolae Ciucă, legea vine să asigure stabilitate mediului de afaceri în ceea ce privește independența de gazele rusești.

„Pentru partea de asigurare a independenţei energetice, la nivelul coaliţiei am luat decizia să ne asumăm Legea offshore. România nu este o ţară care să fie foarte afectată de lipsa resurselor, lipsa surselor de energie şi gaze, România are potenţial în ambele domenii şi de aceea aici venim cu două componente: una este să ne înscriem în programele Uniunii Europene, pentru a dezvolta noi surse de energie şi aici avem ca obiectiv să dezvoltăm sursele de energie regenerabilă, iar în ceea ce priveşte independenţa pe resursa de gaz faţă de Federaţia Rusă, am decis ca prin această lege să asigurăm stabilitate şi predictibilitate legală mediului de afaceri în domeniu”, a declarat Nicolae Ciucă.