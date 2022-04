Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat, joi, că există varianta amânării ratelor la bănci pentru români, această măsură fiind discutată şi cu băncile şi s-a ajuns la un acord. Acesta a precizat că urmează ca luni să fie detaliată fiecare măsură şi se va spune cum se va aplica mai exact. El a apreciat că este posibil să crească inflaţia la 2 cifre dacă nu sunt eficienţi guvernamental.

Varianta amânării ratelor, discutată cu băncile

”Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată şi cu băncile, s-a ajuns la un acord. Luni se va detalia fiecare măsură şi se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens şi am constatat necesitatea şi cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate”, a spus Marcel Ciolacu la Digi 24, potrivit news.ro.

El a precizat că ar fi mers mai îndrăzneţ în ceea ce priveşte scumpirile artificiale din energie, dar şi măsura de acum este una predictibilă.

”Au existat scumpiri speculative, de asta trebuie să prevenim aceste lucruri. Erau băieţii deştepţi din energie cu acele contracte bilaterale. Acum vor fi între producători şi marii consumatori”, a arătat el.

Detalii despre pachetul social

Despre pachetul social, Ciolacu a spus că acesta include vouchere de 50 de euro pentru persoanele vulnerabile, la două luni.

”Primul lucru când am intrat la guvernare a fost pachetul social, după a venit criza în energie. Nu exista un preţ predictibil la energie electrică şi la gaze.În acest moment în zona de energie avem un preţ predictibil. Oameni de afaceri îşi pot face planul de business pe baza unor preţuri predictibile. Este şi normal să vii acum şi cu o latură socială. S-a reuşit să ţinem inflaţia cu o singură cifră şi sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reuşit, împreună cu BNR, să ţinem cursul valutar sub 5 lei”, a arătat el.

Marcel Ciolacu a menţionat că este posibil să crească inflaţia la 2 cifre dacă nu suntem eficienţi guvernamental.

”Este bătălia eficienţei guvernamentale. PSD a intrat la guvernare pentru că aveam nevoie de un guvern stabil. Există o coaliţie funcţională la acest moment. Marea provocare rămâne ca guvernul să fie unul eficient, mai ales că toate lucrurile se schimbă săptămânal, nu numai la nivelul României.