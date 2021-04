Anastasia Soare reprezintă unul dintre cele mai strălucite exemple ale unui român care a emigrat în Statele Unite ale Americii la începutul anilor 90’ și a ajuns să spună „I made it!”. Aceasta a plecat din România cu prima ocazie pe care a găsit-o și s-a stabilit în orașul american Los Angeles, unde s-a angajat pe post de estetician la un salon local. Anastasia a observat un domeniu aproape neexplorat al cosmeticii: sprâncenele. Cu experiență anterioară în artă, aceasta a ajuns, ulterior, să dezvolte o formulă de estetizare a sprâncenelor, pe care a și patentat-o, numită Golden Ratio Eyebrow Shaping Method, bazată pe principiul Proporției Divine a lui Da Vinci.

„La școala de artă am avut un profesor care spunea mereu că dacă vrei să schimbi emoția personajului dintr-un portret, trebuie doar să schimbi sprâncenele. Patronul salonului nu credea în asta, așa că, după un an și jumătate, am decis să închiriez o cameră în Beverly Hills și să încep această afacere. Bineînțeles că toată lumea credea că am înnebunit. Doar un an jumate în America și deja puneam bazele primului business! Voiam să fiu liberă – de aceea venisem aici”, își amintește Anastasia despre începuturile sale în lumea antreprenoriatului din beauty.