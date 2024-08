Apare o nouă autostradă în România. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au efectuat o vizită pe șantierul Autostrăzii Moldovei, unde au inspectat primii 82 de kilometri între Buzău și Focșani. Ciolacu a declarat că, până la sfârșitul anului 2024, traficul va fi permis pe această secțiune de 82 de kilometri a Autostrăzii Moldovei.

Ciolacu a explicat că au vizitat aproximativ 82 de kilometri de autostradă pentru a verifica stadiul lucrărilor, menționând că sunt patru tronsoane în total.

Tronsonul 1 și tronsonul 4 sunt prevăzute să fie finalizate conform contractului în acest an, iar tronsoanele 3 și 4 sunt într-un stadiu avansat.

El a subliniat că, în baza stadiului actual, se estimează că circulația va începe până la sfârșitul anului, de la Buzău la Focșani.

În comparație cu perioada Guvernului Cîțu-Drulă, Ciolacu a subliniat că investițiile actuale sunt de două ori mai mari, iar comparativ cu Guvernul Orban, sunt de trei ori mai mari. El a adăugat că acest lucru se reflectă în economia țării și că se așteaptă o creștere a încasărilor de la ANAF, chiar dacă există un decalaj între investiții și efectele acestora.

”Am o veste bună și mă bucur că am o veste bună, împreună cu domnul ministru Grindeanu. Să știți că împreună tocmai ce am circulat pe Autostrada Moldovei. După 30 și ceva de ani, nu mai vorbim despre promisiuni ci despre certitudini. Am mers împreună cu domnul Grindeanu să vedem aproximativ 82 de kilometri de autostradă, stadiul lucrărilor. Sunt patru tronsoane: tronsonul 1 și tronsonul 4 au finalizare, în contract anul acesta. Mai rămân tronsoanele 3 și 4, dar au stadiul foarte avansat. Deci, vorbim de la Buzău la Focșani, iar după cum văd eu stadiul se va da drumul circulației până la finalul anului.

Ca și o comparație, în timpul Guvernului Cîțu-Drulă, investițiile erau la jumătate față de anul acesta. Guvernul condus vremelnic de mine are investiții duble față de Cîțu-Drulă și investiții triple față de Guvernul Orban. Normal că se vede multiplicarea în economia, vor crește și încasările de la ANAF. Există un delay între investiție și multplicare. ”, a spus Marcel Ciolacu.