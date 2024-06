Premierul Marcel Ciolacu a afirmat joi seară că dosare precum cel în care sunt anchetați generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă afectează atât instituția din care aceștia au făcut parte, cât și credibilitatea statului român. Într-un interviu la Antena 3, Ciolacu a subliniat necesitatea reformării legislației care guvernează funcționarea serviciilor de informații, legislație considerată depășită și nerevizuită din 1992.

„Cazul Coldea este un precedent, în acest moment creat. Cine are de suferit? Are, în primul rând, instituţia din care a făcut parte. Cine mai are de suferit? Statul român şi credibilitatea statului român. În momentul în care românul se uită la televizor şi vede că oameni care au gestionat informaţii şi-au creat o încrengătură pentru a scoate bani şi a face acte de corupţie, în momentul ăla încrederea în statul român normal că scade” a declarat premierul.