Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, România ar putea ori să ia aceeași atitudine ca în 1940, adică “să nu facem nimic”, ori să sărim în ajutorul Moldovei.

“Obiectivul lui Putin este să cucerească Ucraina, întreaga Ucraină. Am tot auzit că „domne, e clar, nu mai vrea decât să ia Lugansk-ul, să ia Donețk-ul și pe urmă se întinde până la Odesa și face joncțiunea cu Transnistria, și gata. E în regulă, a ocupat litoralul Mării Negre”. Nu!

Vrea Ucraina în totalitate. A luat-o din Belarus, n-a mers! Acum o ia pe aici, pe jos, ajunge în Transnistria, și din Transnistria se duce peste Kiev din nou, și peste Liov. Nu va renunța niciun moment la ocuparea întregii Ucraine.

“Rușii pot să facă invadeze Moldova în 24 de ore”

Aici, însă, apare problema noastră, Moldova. În clipa în care ajunge să ocupe Odesa, ceea ce iarăși nu va fi simplu deloc. Războiul ăsta o să dureze cine știe cât… Odesa nu va putea fi ocupată într-o lună. Nu știu dacă va putea fi ocupată… O să vedem.

După aceea, dacă a ajuns în Transnistria… Problema nu se pune să atace Republica Moldova. Problema se pune dacă doresc să se instaleze în Republica Moldova. Pentru că ei pot să facă asta în 24 de ore. Nu se pune problema unui atac asupra Republicii Moldova, în care să vedem ce atitudine ia fiecare, inclusiv România. Nu! Poate să fie ocupată în 24 de ore.

Moldova nu are armată, practic. Păi, Ucraina are armată care a fost pregătită ani de zile după standarde NATO, după cum a declarat secretarul general adjunct al NATO, domnul Geoană. Moldova ce are? Are niște polițiști pe acolo, n-are armament, n-are oameni…”, a declarat Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24.

Ce va face România?

“Sigur, ar putea să lupte eroic niște oameni, dar ce șansă au? Niciuna! În 24 de ore sunt ocupați.

Și atunci vă întreb. Noi ce facem când se instalează armata rusă în Moldova? Care nu e membru NATO. Ce face România?

Păi, România poate să aibă atitudinea din 1940. N-am tras niciun foc de armă, am eliberat în câteva zile, pentru că așa a fost ultimatumul dat atunci de Kremlin. Alergau oamenii, nici măcar nu s-au putut evacua niște români de acolo, așa cum ucrainenii au putut să se refugieze acum din Ucraina atacată de URSS.

Românii din Basarabia n-au avut atunci posibilitatea, a fost atât de scurt timpul, încât au fost prinși pur și simplu acolo de ruși.

Noi nu am tras niciun foc de armă, am acceptat acel ultimatum de o agresivitate rară al URSS-ului, și lucrurile au fost cum au fost”, a mai spus CTP.