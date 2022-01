Obiceiuri și superstiții în Ajun de Bobotează. Este absolut obligatoriu în această noapte

Sărbătoarea Botezului Domnului sau Boboteaza semnifică sfinţirea apelor din întrega lume, a întregii creaţii, după cum Iisus Domnul s-a coborât în râul Iordan pentru botez. Pentru această zi există o serie de obiceiuri, tradiții și superstiții care sunt respectate an de an de credincioși. Una dintre ele se referă însă la Ajunul Bobotezei.

În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, adică în Ajun de Bobotează, fetele îşi pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa alesul. Se spune că fetele nemăritate își visează ursitul, iar în acest sens se pune sub pernă o crenguță de busuioc primită de la preot. Fata care posteşte, se roagă cu credinţa şi aşază acest busuioc sub pernă în ajunul Bobotezei are şanse mari să îşi viseze alesul în această noapte. Băiatul pe care-l vor visa va fi cel cu care ce vor căsători.

Pe lângă busuiocul pus sub pernă, tinerele îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase.

O altă superstiție spune că cei care reuşesc să nu mănânce şi să nu bea nimic în această zi vor avea parte de noroc, sănătate şi binecuvântare de la Dumnezeu pe tot parcursul anului.

În trecut, fetele tinere și femeile necăsătorite puneau busuioc la streașina casei, iar dacă, a doua zi, îl gaseau plin de chiciură, însemna că se vor mărita cu un băiat bogat. Se mai spune că fetele care alunecă pe gheaţă şi cad în această zi se vor mărita sigur până la sfârşitul anului. Se pare că este valabil şi pentru băieţi.

În multe zone din ţară există o tradiţie foarte răspândită, împlinită de fiecare tânără care vrea să ştie cu cine se va căsători. Ea pregăteşte în Ajunul Bobotezei o turtă din făină sărată cu apă, iar bărbatul care îi aduce în vis o cană cu apă, să-i potolească setea, este ursitul ei.

în Ajunul Bobotezei, se spune că cine va strănuta va fi norocos tot anul. Când preotul vine pe la case cu Iordanul, vestind Boboteaza, gospodarii sunt atenţi să audă dacă îi scârţâie zăpada sub picioare, semn că anul ce tocmai începe va fi unul bogat şi rodnic. Bătrânii spun că cine va strănuta în ziua de ajun de Bobotează va fi norocos tot anul.

Un alt obicei legat de măritişul fetelor tinere este cel al consumării unei turte de făină sărate înainte de culcare. Dacă visezi că un bărbat îţi va aduce apă pentru a-ţi potoli setea, acel bărbat este ursitul tău.

În unele zone ale țării se respectă ritualul lumânărilor de Bobotează. Într-o farfurie cu apă se lasă să plutească două lumânări, una reprezentând fata şi cealaltă băiatul pe care fata îl place. Se spune că dacă lumânările sunt atrase una spre cealaltă şi se întâlnesc, fata îşi va uni destinul cu cel al bărbatului iubit.

