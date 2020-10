Uraganul abătut asupra turismului la toate nivelurile, ȋn hoteluri, agenţii de turism, companii de transport, dar şi ȋn rândul ghizilor sau lucrătorilor sezonieri din domeniu, schimbă dinamica şi trendurile de consum ale românilor ȋn materie de vacanţe şi determină antreprenorii români din branşă să dezvolte noi linii de business pentru a se consolida.

Sezonul turistic 2020 se arată a fi cel mai atipic din ultimii ani, dat fiind contextul răspândirii epidemiei de coronavirus. Toate calculele şi proiecţiile pozitive făcute de organizatorii de vacanţe din România la ȋnceputul anului, au fost date complet peste cap de izbucnirea pandemiei şi introducerea restricţiilor de călătorie.

Ȋn România, startul sezonului principal de vacanţe a fost posibil cu o ȋntârziere de mai bine de 3 luni şi sub influenţa restricţiilor de călătorie. Ȋn ciuda acestor incoveniente şi al climatului general instabil, mulţi români au ales totuşi să ȋnfrunte pandemia şi să se bucure de vacanţa mult aşteptată, spun touroperatorii români. „Sezonul de vară 2020 a fost unul modest şi cel mai provocator pentru noi, după 23 de ani de business ȋn turism. Am fost forţati de ȋmprejurări să luăm unele decizii nu tocmai populare ori favorbaile tuturor, ȋnsă au reprezentat soluţia de mijloc găsită pentru a putea traversa perioada aceasta dificilă. Le suntem profund recunoscători tuturor turiştilor noştri care au ales să ne ȋnţeleagă şi să accepte variantele de reprogramare pe care le-am putut oferi. Ȋi iubim pe fiecare dintre cei care ne aleg de atâţia ani pentru vacanţelor lor şi pentru ei ne luptăm zi de zi să găsim soluţii de continuitate, pentru că vacanţele vor continua şi oamenii au nevoie de acestea. Vacanţele nu mai sunt doar un moft, ci o nevoie de evadare din cotidian, perioada aceasta ne-a ȋntărit crezul că avem cu toţii dreptul la vacanţă!” spune Cristian Pandel

Ȋn ciuda restricţiilor, ȋn această vară, peste 220 de curse charter ale celui mai mare touroperator din România – Christian Tour, au decolat spre destinaţii de vacanţă din Grecia, Turcia sau Egipt. Acestora adăugându-li-se şi programele de sejur cu autocarul sau cu maşina proprie ȋn România şi Bulgaria, multe alte destinaţii rămânând ȋnsă inoperabile ȋn acest sezon.

Ȋn aceste condiţii, ale unui sezon total neaşteptat, proprietarii de afaceri ȋn turism au fost forţati de ȋmprejurări să găsească soluţii rapide şi viabile pentru a asigura continuitatea şi stabilitatea agenţiilor, dar mai ales pentru siguranţa vacanţelor. Ȋn cazul Christian Tour, proprietarii au optat ȋncă din primăvara acestui an pentru consolidarea companiilor cu activităţi comune ȋn sfera turismului, ȋntr-un entitate comună – Christian Tour Holding. Entitatea din care face parte şi touroperatorul Christian Tour, deţinând un capital social evaluat la peste 25 milioane euro. „O valoare semnificativ mare a capitalului social ne conferă stabilitate pe piaţa autohtonă, puternic impactată de efectele pandemiei. Am ales această soluţie şi pentru a putea deschide noi linii de business prin care să susţinem turismul ȋn această perioadă atât de grea. De asemenea, am reuşit să prelungim poliţa de asigurare a insolvabilităţii agenţiei noastre pentru următorul an. Practic, prin acest instrument de asigurare fiind garantate toate sumele ȋncasate cu titlu de avansuri şi toate vacanţele ce urmează să se desfăşoare până ȋn decembrie 2021.”, mai spune Pandel.

Efectele se vor resimți pe termen lung

Efectele pandemiei de coronavirus se vor resimţi pe termen lung ȋn activitatea din turism, şi asta nu doar ȋn România ci la nivel global, crede Cristian Pandel, care estimează că agenţia sa va încheia anul 2020 cu vânzări de circa 40 de milioane de euro „cam cât avea Christian Tour cu zece ani în urmă” și crede că vor trece probabil 2-3 ani până să revină la nivelul din 2019.

De aceea, antreprenorul român a luat ȋncă din luna aprilie a acestui an, decizia de a extinde activităţile grupului său de firme şi către alte segmente economice. „Am ales calea reinventării şi Christian Tour a intrat ȋn era „Mai mult decât vacanţe”. Lucrăm intens la extinderea activităţilor noastre prin noi proiecte de anvergură, care să ne asigure resursele necesare pentru a traversa dificultăţile din turism. Vom lansa ȋn curând pe piaţă un proiect inedit pe zona de retail, cu prezenţă atât online, cât şi fizică. Mizăm pe un concept inedit şi adaptat vremurilor pe care le trăim, cu focus asupra familiilor care deja ne aleg de mulţi ani pentru vacanţele memorabile.” a mai spus Pandel.

Prin aceste noi proiecte, Pandel ȋşi propune totodată să ofere opţiuni de reconversie profesională pentru mulţi dintre angajaţii săi actuali şi să se folosească la maxim de infrastructura şi resursele deţinute de grupul său de firme, aşa cum sunt flota de autovehicule, autogara şi zona de depozitare adiacentă acesteia ori spaţiile anumitor sedii ale agenţiilor de turism.