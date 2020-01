Vicepremierul Raluca Turcan a ținut să îi liniștească pe români și să dea asigurări că pensiile se vor majora conform calendarului stabilit de lege.

”Sunt bani pentru majorarea pensiilor. Românii nu au de ce să se îngrijoreze”, a declarat Turcan marți, insistând asupra faptului că nu există motiv de îngrijorare pentru români, informează Antena 3.

Declarații contradictorii la Guvern

Declarația vine în contextul în care mai mulți membri ai Guvernului și ai PNL au avertizat asupra faptului că pensiile nu vor fi crescute decât dacă o va permite evoluția economică de pe parcursul anului.

Chiar Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminică de dimineață, într-un interviu, că majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie nu mai poate fi sigură.

Iar ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a susținut în totalitate declarațiile Premierului privind incertitudinea legată de majorarea pensiilor.

”Din primul moment am căutat analiza făcută de PSD pentru legea pensiilor. Am căutat sursa de finanțare. Nu am găsit-o. Nu există”, a scris Cîțu pe internet.

”Premierul României a făcut o declarație pe care o susțin 100%.

Condiționați de încasările la buget

Dinamica creșterilor cheltuielilor cu asistența socială este condiționată, ca în orice țară din lume, de evoluția economiei și a încasărilor la buget. Mai ales în situația României unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii și asistență socială”, a mai susținut ministrul de Finanțe, cu privire la oportunitatea de majorarea a pensiilor.

De asemenea, și deputatul PNL Dan Vîlceanu a spus că nu există certitudinea că punctul de pensie va fi majorat cu 40%.

”Premierul nu a spus niciodată că nu se va majora punctul de pensie anul acesta. Premierul a atras atenția asupra unui alt aspect. Punctul de pensie se va majora. Ludovic Orban a fost întrebat dacă majorarea va fi de 40%, precum scrie în lege. Premierul a spus că nu este 100% sigur că va fi cu 40%”, a spus Vîlceanu.

