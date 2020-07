Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a oferit noi detalii pe tema măsurilor de relaxare la care lucrează Cabinetul Orban. Oficialul spune că, deocamdată nu se pune problema introducerii unor restricţii suplimentare, în ciuda numărului mare de cazuri noi de infectare.

“Nu, eu nu am participat la discuţii de acest fel, introducerea de noi restricţii. Nu cred, nu cred că discutăm în momentul de faţă, dar vigilenţa este din ce în ce mai mare. Aţi văzut şi apelul premierului la respectarea măsurilor de restricţii, apel către organele de control să-şi facă treaba, pentru că ele dacă îşi vor face treaba atunci inclusiv proprietarii de restaurante, terase, de cluburi îşi vor face la rândul lor treaba şi oamenii care vin acolo nu vor mai avea de suferit”, a declarat Virgil Popescu.

Putem merge la restaurante în interior începând cu 15 iulie?

Ministrul Economiei a menţionat şi tema redeschiderii restaurantelor. Guvernul şi mediul de afaceri erau pregătiţi pentru această măsură încă de acum două săptămâni, însă totul depinde acum de evoluţia epidemiologică, aşa că deocamdată nu se poate spune dacă restaurantele se vor redeschide în interior de la 15 iulie.

“Noi am fost pregătiţi, de exemplu, încă de acum două săptămâni de când am lucrat într-un grup interministerial şi cu reprezentanţii mediului de afaceri, după ce am avut o întâlnire la Guvern cu premierul Orban şi cu cei din industria HoReCa, de deschiderea restaurantelor în interior.

Am pregătit măsurile, le avem pregătite, sunt unanim acceptate şi de domeniul de afaceri şi de Ministerul Sănătăţii, şi de ANSVSA, dar decizia o vom lua în Comitetul pentru situaţii de urgenţă şi în Guvern în funcţie de evoluţia epidemiologică. Aşteptăm să se încheie această perioadă de două săptămâni, care expiră mâine, poimâine şi vom vedea dacă vom relaxa sau nu vom relaxa aceste reguli, dacă vom deschide practic restaurantele în interior.

Săptămâna trecută nu pot spune că a fost o săptămână benefică, am avut foarte multe cazuri, iar rezultatele de astăzi (luni – n.red.) şi de ieri, după părerea mea, nu sunt concludente, întrucât numărul de testări în weekend, inclusiv în ziua de luni, nu este foarte mare”, a declarat Virgil Popescu, într-un interviu acordat Agerpres.

Cum vede ministrul preţurile de pe litoralul românesc?

Ministrul Economiei a vorbit şi despre litoralul românesc, el îndemnând din nou românii să meargă aici în vacanţă, sau în România în general, şi să nu aleagă varianta străinătăţii în acest an. Cât despre preţurile de pe litoral, despre care mulţi s-au plâns deja, ministrul Virgil Popescu spune că i se par că au rămas constante în ultimii doi ani.

“Nu mai este aşa uşor să te duci într-un concediu într-o ţară vecină. De aceea cred că în România turismul va avea un avânt în această perioadă estivală. Dar depinde de noi toţi, de turiştii care se duc acolo, să respecte regulile pe care autorităţile le impun, să nu avem creşteri de cazuri, pentru că nu vrem să ne trezim cu cazuri multe de COVID în hoteluri, să închidem acel hotel sau cu alte lucruri. Eu cred în turismul românesc, cred că în România se poate face turism sigur, cred că românii doresc să-şi petreacă cât mai mult vacanţele în România şi cred că şi turiştii străini pot veni în România dacă se vor simţi în siguranţă şi vor vedea că în România se respectă anumite reguli şi ei se vor simţi în siguranţă.

Aceeaşi părere ca şi anul trecut (despre preţurile de pe litoral – n.red.), aceeaşi părere ca şi acum doi ani: nu mi s-a părut nicio scădere, nicio creştere a preţurilor. Sunt aceleaşi preţuri, dar, eu fiind un liberal, cred în cerere şi ofertă. Atâta timp cât cererea e mai mare ca oferta, înseamnă că preţurile nu sunt o barieră pentru turişti. Cred că pe litoralul românesc sunt şi preţuri mari, dar cred că sunt şi preţuri accesibile, în funcţie de locaţiile pe care vrei să la accesezi acolo unde vrei să te duci. Nu este cel mai ieftin litoral, asta este evident, am ştiut-o toţi, dar atâta timp cât cerere există, oferta va avea nişte preţuri în aşa fel încât să fie acceptate”, a mai declarat Virgil Popescu.