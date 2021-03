Valeriu Gheorghiță a vorbit, pentru Aleph News, despre vaccinul produs de AstraZeneca și despre ce părere are în contextul în care acesta a provocat mai multe probleme în diferite țări din lume. În cadrul emisiunii ”Marius Tucă Show”, coordonatorul campaniei de vaccinare a precizat motivul pentru care continuăm să ne vaccinăm cu AstraZeneca, chiar dacă vaccinul a avut diferite efecte adverse.

„Cred că se va vorbi mult timp despre acest vaccin (n.r. – AstraZeneca). În momentul de față, într-adevăr, încrederea oamenilor, pe bună dreptate, este zdruncinată în acest vaccin și cred că va fi foarte greu de recuperat. Înțeleg perfect acest val de emoție care s a creat în jurul acestui vaccin. Preocupări și îngrijorare legitime. Ne dorim să intensificăm pe cât se poate informarea celor care vor mai multe informații. Am organizat mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri pe pagină noastră de vaccinare”, a spus Gheorghiță, la „Marius Tucă Show”.

”Nu cred că un lot are o problemă”

Valeriu Gheorghiță a mai precizat că, din punctul lui de vedere, atât profesional cât și medical, nu crede că un lot are o problemă. El este de părere că dacă un vaccin are o problemă, tot vaccinul prin natura lui are probleme.

„Din punctul meu de vedere medical și profesional, nu cred că un lot are o problemă. Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul prin natura lui probleme. Din punct de vedere procedural, în momentul în care înregistrezi mai multe evenimente adverse dintr-un anumit lot, este obligatoriu să carantinezi acel lot până se face o analiză a criteriilor de calitate. Având în vedere că la nivel european au fost înregistrate evenimente adverse din mai multe loturi, varianta să fie un lot implicat este puțin probabilă”, a adăugat coordonatorul campaniei de vaccinare.

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus a precizat că evenimetele trombotice sunt comune în viața de zi cu zi. El a precizat că dacă se face o analiză a frecvențelor evenimentelor tromboembolice, se poate observa că aceasta nu este mai mare decât în cazul persoanelor care nu se vaccinează.

„Haideți să plecăm de la realitatea cu care noi în acest moment avem de a face. La nivel central european și la nivelul Marii Britanii au fost vaccinate peste 17 milioane de persoane. În total, au fost raportate circa 37 de evenimente tromboembolice, 15 de tromboză venoasă și… embolie pulmonară. Dacă ne uităm la frecvența acestor evenimente nu este categoric mai mare decât frecvența raportată în populația generală nevaccinată. Aceste evenimente trombotice sunt, din nefericire, evenimente comune întâlnite în viața de zi cu zi. Reprezintă dintre toate bolile cardiovasculare a treia cauza de afectare a sistemului cardiovascular. Este o afecțiune comună, anticipată din păcate, care apare în cadrul populației inclusiv în rândul populației tinere”, a precizat Valeriu Gheorghiță.

Ulterior, Gheorghiță a fost întrebat dacă persoanele care au efecte adverse grave vor fi despăgubiți. El a precizat că ”toate aceste relații de cauzalitate sunt evaluate în acest moment de colegii de la ANM și Institutul de sănătate publică va conta foarte mult analiza făcută mâine de agenția Europeană a Medicamentului”.

Există două opțiuni în cazul în care vaccinul AstraZeneca se suspendă la nivel european

Având în vedere că există români care au fost vaccinați cu AstraZeneca, coordonatorul campaniei de vaccinare a fost întrebat cu ce vaccin li se va face rapelul dacă se ia decizia suspendării AstraZeneca la nivel european.

„Sunt două opțiuni: fie vaccinarea cu Johnson care este același tip de vaccin, cu vector viral, fie vaccinarea cu vaccin pe bază de ARN mesager Pfizer sau Moderna. Întrebarea este dacă este suficientă o singură doză sau trebuie făcută o schemă completă în condițiile în care vorbim de Pfizer sau Moderna. Dacă vorbim de Johnson este suficientă o doză”, a spus Gheorghiță.

