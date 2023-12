Ministrul Muncii a spus ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Potrivit explicațiilor oferite de Simona Bucura Oprescu, toate pensiile vor fi recalculate. Din septembrie, toți românii vor beneficia de recalculare.

Ministrul Muncii, explicații despre recalcularea pensiilor

Aceasta a subliniat și că banii pentru pensii în 2024 sunt prevăzuți în bugetul votat în Parlament.

„Toate pensiile românilor vor fi recalculate, iar din septembrie vor beneficia de această recalculare toți românii. Pensiile recalculate vor fi puse în plată integral de la 1 septembrie 2024. Este important ca pensionarii să știe că există bani în buget pentru acest lucru, banii pentru pensii în 2024 sunt prevăzuți în bugetul votat ieri”, a declarat Simona Bucura Oprescu.

Ministrul a spus și că nu vor mai exista doi pensionari care au muncit și contribuit la fel dar care primesc pensii diferite.

„Nu vom mai avea doi pensionari care au muncit și contribuit la fel dar care primesc pensii diferite. Nu vom mai avea diferențe între pensiile primite de femei și bărbați”, a completat Simona Bucura Oprescu.

Amintim că în 2024 vor exista două majorării ale pensiilor. Prima va fi de la 1 ianuarie, când se vor actualiza pensiile cu rata inflației. A doua este din septembrie, când se va pune în plată recalcularea pensiilor.

Peste trei milioane de români se așteaptă să beneficieze de pensii mai mari în noul an

Anterior, aceasta a subliniat că peste trei milioane de români se așteaptă să beneficieze de pensii mai mari în noul an. Este important ca toți românii să fie conștienți că în 2024 vor experimenta creșteri ale pensiilor. Schimbare are loc datorită celor două procese, a subliniat ministrul.

Mulțumită majorărilor începând cu 1 ianuarie și creșterii valorii punctului de pensie, spune ministrul, fiecare român va beneficia de o pensie mai bună în 2024.

„Pot să vă spun că peste trei milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari. (…) Este important să ştie toţi românii că în 2024 vor avea pensii mai mari datorită celor două procese. Oricum, fiecare român, datorită majorării de la 1 ianuarie, fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie creşte, fiecare român în 2024 va avea o pensie mai bună”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.

Conform simulărilor efectuate, va exista o creștere semnificativă în cazul unui pensionar cu indemnizație minimă socială. Astfel, dacă un pensionar primește, acum, 1.125 de lei, având o vechime în muncă de 35 de ani, se preconizează o creștere de 87% începând din anul viitor. Astfel, se va ajunge la peste 1900 de lei.

Un român care a muncit peste 25 de ani va beneficia de un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Această bonificație variază între 0,5 puncte pe an pentru cei cu o vechime între 25 de ani și 30 de ani, 0,75 puncte pe an pentru cei cu o vechime între 30 de ani și 35 de ani, și un punct pe an după 35 de ani. Pe scurt, munca depusă va fi recompensată prin obținerea de puncte, a subliniat ministrul.