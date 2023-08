Cântăreața Niculina Stoican a lucrat ca baby-sitter în Grecia după ce s-a căsătorit. Această experiență a marcat-o, iar artista a spus că se trezea plângând ani la rând după ce s-a întors acasă.

„Am plecat în Grecia pentru că, după căsătorie, ne-am dorit să facem bănuți și să ne împlinim visele. Mi-a fost atât de greu și am fost foarte marcată. Ani la rând după ce m-am întors acasă, când visam noaptea că sunt în Grecia, mă trezeam plângând și abia reușeam să mă liniștesc. Ne-a fost extrem de greu amândurora”, a declarat Niculina Stoican , conform Unica .

Niculina Stoican a învățat multe lecții importante de la bunica ei, care i-a spus că „singura măsură a vieții trebuie să ne fie sănătatea”.

„Tot bunica mi-a spus atunci că singura măsură a vieții trebuie să ne fie sănătatea. Restul vin și trec, fie că-i necaz sau bucurie. Și asta mi-a rămas măsură, sănătatea. M-am considerat întotdeauna norocoasă știind că toți ai mei sunt sănătoși, iar încercările le-am considerat lecții care ne-au ajutat să devenim oamenii de azi. Nu există nimeni în lumea asta care să poată sta în fața mea și a soțului meu și să spună că am făcut un rău cât de mic cuiva. Asta este pentru noi motiv de liniște și împlinire sufletească”, și-a amintit Niculina Stoican.

Potrivit artistei, viața ei a fost plină de momente grele. Pe unele le-a depășit singură, în timp ce altele au necesitat ajutorul altor persoane.

Asta cu dezamăgirea mie îmi pare un pic desuet pentru că e ușor să dezamăgești dacă așteptările celorlalți nu au nici o legătură cu ce reprezinți tu, ca individ. Probabil că am dezamăgit. (…) Compromisuri facem toți, important este ca ele să nu treacă de granița binelui”, a dezvăluit cântăreața .

„Au fost multe momente grele în viața mea. Pe unele le-am trecut singură, pentru altele am cerut ajutor, dar am înțeles la timp că viața e făcută din de toate. Dacă sunt sănătoasă înseamnă că pot să trec cu bine peste orice.

De asemenea, aceasta a vorbit despre mai multe experiențe care au marcat-o. De exemplu, Niculina Stoican a crescut fără tată. Totuși, artista spune că a fost un copil iubit.

„Nu am simțit niciodată lipsa tatălui meu. Eu am fost un copil iubit, nu răsfățat, de toți, și nu i-am simțit lipsa. Da, am încercat să vorbesc cu el, dar a refuzat”, a mai spus Niculina Stoican pentru sursa menționată.