Mulți români aleg Grecia ca destinație de vacanță în perioada verii datorită serviciilor foarte bune și a apei de un turcoaz superb. Însă în ultima perioadă, tot mai mulți turiști au raportat furturi din locuințe, mașini sau de la cazare. O româncă aflată în concediu în localitatea Stavros din Halkidiki a povestit o experiență mai puțin plăcută pe care a avut-o.

Femeia a povestit pe grupul de Facebook ”Vacante do it yourself” cum i-a fost spartă mașina în parcarea unui supermarket Lidl. Aceasta nu înțelege cum hoții au avut timp să fure toate bunurile din mașină, în condițiile în care a lipsit numai 5 minute.

„Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată, însă aș vrea să vă împărtășesc experiența noastră de astăzi. Ne aflăm în Stavros, Grecia în acest moment. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpăra niște apă, timp în care ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mașină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect, poate dacă am fi știut lucrurile ar fi stat altfel.”, a scris turista pe grupul de Facebook.