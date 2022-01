Comisia Europeană (CE) a anunţat luni că vrea să-şi consolideze susţinerea financiară a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta să facă nevoilor legate de conflictul în curs cu Rusia, relatează AFP.

Este vorba despre un nou „pachet de ajutoare de urgenţă” – care este necesar să fie validat de către Parlamentul European (PE) şi statele membre, a anunţat într-o scurtă alocuţiune, la Bruxelles, preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a precizat că, de la începutul conflictului în 2014, UE şi instituţiile financiare europene au mobilizat deja „17 miliarde de euro ca subvenţii şi împrumuturi” de care a beneficiat Ucraina.

Acest nou ajutor – în valoare de 1,2 miliarde de euro – urmează să fie alocat în mai multe etape. O primă tranşă – în valoare de 600 de milioane de euro – urmează să fie ”vărsată rapid”, a precizat von der Leyen – cu condiţia ca celelalte instituţii europene să dea undă verde rapid.

Efortul Bruxellesului, a precizat ea, înseamnă o „dublare” a ajutoarelor bilaterale UE-Ucraina reprezentând subvenţii în acest an.

„Aceste măsuri vor ajuta Ucraina să înfrunte încă de acum nevoile de finanţare din cauza conflictului”, a subliniat preşedinta germană a CE.

„La fel ca întotdeauna, UE este alături de Ucraina în aceste circumstanţe dificile”, a adăugat ea.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.

I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022