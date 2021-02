Ce nu se face de Dragobete? E total interzis să faci asta pe 24 februarie! Obiceiuri de sărbătoarea iubirii

Dragobete 2021, 24 februarie. Tradițiile populare transmit că cei care nu sărbătoreau această zi erau pedepsiţi să nu poată iubi în anul respectiv. De asemenea, aceasta este ziua în care tinerii se logodesc în anumite zone ale țării.

Conform superstițiilor din popor, bărbaţii nu au voie să supere femeile în această zi, pentru a nu avea o primăvară cu ghinion.

În această zi, fetele şi băieţii culeg primele flori ale primăverii pentru a fi feriţi de boli şi de necazuri în timp ce fetele necăsătorite topesc zăpadă, apoi se spală cu apa rezultată pe faţă pentru a fi mai frumoase, conform tradiției populare.

Trebuie menționat și că plânsul este interzis de Dragobete, deoarece lacrimile care curg în această zi aduc supărări şi necazuri. Legat de vreme, dacă plouă în această zi, superstițiile din popor spun că primăvara va fi lungă şi frumoasă.

Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci şi transformat într-un protector al tinerilor şi patron al iubirii. Această sărbătoare anunţă momentul în care întreaga natură renaşte.

Mesaje superbe ce pot fi trimise de Dragobete

„Nu trebuie decât să continui să fii persoana perfectă care ești.”

„De când mi-ai apărut în cale, viaţa-mi este mai frumoasă, lumea îmi pare mai bună, pentru că tu eşti alături de mine.”

„Tu eşti cel pe care îl iubesc, şi cel care îmi doresc să mă iubească mereu. A ta pentru tot restul vieţii.”

„Tu eşti raza de undă care a pătruns în sufletul meu şi mi-a luminat de atunci fiecare zi. Eşti îngerul care mă ocroteşte şi mă învăluie cu căldura sufletului său.”

„Tu ești trecutul, prezentul și viitorul verbului “A iubi”. Mulțumesc, dragostea mea!”

„Îți mulțumesc că ai introdus cuvântul “Dragoste” în dicționarul vieții mele!”

„Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

„I-am cerut lui Dumnezeu o floare și mi-a dat o grădina. I-am cerut un pahar de apă și mi-a dat un ocean. I-am mai cerut un înger și mi te-a dat pe tine!”

„Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!”

„Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să devin apă, aer, pământ ca să nu te ofileşti, dar tu promiţi să înfloreşti doar pentru mine? Te iubesc!”

