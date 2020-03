In Romania si in lume, limitarea mobilitatii oamenilor a generat scaderea consumului de varii tipuri de produse si servicii. De cateva zile, toti antreprenorii romani iau in calcul sau chiar au inceput concedierile masive, trimiterea oamenilor in concedii fara plata sau in somaj tehnic.

Cu toate acestea, va propunem astazi sa analizam cu atentie si aspectele pozitive ale situatiei fara precedent prin care trecem cu totii in aceasta perioada, potential aducatoare si de oportunitati, pe termen scurt, mediu si lung.

Sesizam oportunitati imense de tranzactionare pe pietele bursiere datorita miscarilor istorice. In cadrul XTB, spre exemplu, avem clienti care au pierdut foarte mult, dar care au si castigat foarte mult in ultimele saptamani. Apetitul pentru investitii in Romania si in lume a crescut atat de mult, incat in doar cateva zile XTB Romania a generat cat media lunara in termen de rulaje, depuneri și conturi noi. Majoritatea companiilor cu activitate de birou implementeaza work from home pentru prima data la nivel general. Practica se va putea mentine si dupa ce trece criza, ceea ce va putea schimba pozitiv dinamica programului de lucru in viitor, diminuand supraaglomeratia orasului si sporind productivitatea angajatilor. Lucrul de acasa a determinat crearea unui nou indice pe Wall-street. Indicele „Stay at home” contine 33 de companii care ar profita in urma faptului ca toti stam acasa. In indice se regaseste Netflix (care a castigat deja 8%), Amazon (poti vizualiza programe prin serviciul Amazon Prime Video), Facebook, Sonos (vand sisteme audio fara fir, prin wifi), actiuni la companii de jocuri video, actiuni de la „programe informatice” care te ajuta sa lucrezi de acasa si sa realizezi conferinte online/teleconferinte. Spre exemplu, Teladoc Health este o aplicatie ce le permite pacientilor sa discute prin video cu medicii. Stay at Home urmareste performanta: Activision Blizzard (dezvoltator de jocuri video), Alarm.com, Alibaba, Amazon, Atlassian, Blue Apron, Boingo Wireless Campbell Soup, Central Garden & Pet Co., Citrix Systems, Clorox, Diamond Eagle, eBay, Facebook, GrubHub (livrari mancare), JD.com, Match, Netflix, New York Times, Nexstar Media, Okta, Peloton (echipamente de fitness pentru acasa), Purple Innovation, Shutterstock, Sirius XM, Slack, Sonos, Sturm Ruger & Co., Tencent Music, Yelp, Zillow, Zoom et Zynga. Traficul redus din marile orase precum Bucuresti ne ajuta sa constientizam beneficiile unui aer curat. Astfel, sunt sanse ridicate sa putem observa pe termen mediu o crestere a preocuparii pentru un mediu curat si sustenablitate in business cu consecinte pozitive asupra calitatii aerului, apei, dar si produselor alimentare, bauturilor, produselor de ingrijire personala sau cosmeticelor. Nevoia accesului la servicii de sanatate si educatie de calitate va deveni o prioritate pentru consumatori si, drept consecinta, pentru companii si, mai ales, autoritatile din statele cele mai afectate de aceasta epidemie. Industria de IT obtine un impuls semnificativ de a dezvolta produse si solutii care sa faca viata oamenilor mai usoara, mai eficienta, mai sanatoasa, astfel determinand revolutia tehnologica sa capete imboldul de care avea nevoie pentru a trece la urmatoarea etapa de dezvoltare. Industria de telecomunicatii este, de asemenea, una dintre marile castigatoare intrucat nevoia oamenilor de Internet rapid, oriunde, oricand este acum mai mare ca niciodata. Laptopurile si solutiile si sistemele de videoconferinte au fost printre primele produse vandute la scara larga in marile capitale europene de cand a inceput raspandirea virusului pe vechiul continent. Companiile farmaceutice cu activitate in cercetare si dezvoltare care au anuntat ca intra in cursa gasirii unui tratament impotriva coronavirusului au obtinut injectii masive de capital sau cresteri substantiale ale actiunilor la bursa, in vreme ce companiile de generice au inregistrat vanzari colosale ca urmare a dezlantuirii panicii. O criza globala ce afecteaza sanatatea are potentialul de a genera efecte de-a dreptul revigorante la nivelul perceptiei tuturor oamenilor, acestia incepand sa puna din nou un focus mai mare pe calitate in defavoarea cantitatii incepand de la masini si continuand cu imbracaminte, electrice si electronice sau bunuri de larg consum. Progresul mai rapid in directiile favorabile majoritatii oamenilor ar putea fi observat in perioada ce urmeaza.

„Cred ca sunt de urmarit pe termen lung companiile din tehnologie si care furnizeaza servicii online sau faciliteaza furnizarea de servicii online. Aceasta criza va schimba oarecum mindsetul marilor corporatii si se va schimba si modul cum se raporteaza ele la munca de acasa. Acelasi lucru putem spune si pentru mindsetul consumatorilor, care vor accesa mai mult servicii online, shopping online, curierat, etc. Este foarte posibil ca acolo vom vedea primele cresteri sustinute dupa ce trece perioada aceasta critica sau chiar mai devreme. Pe termen scurt, scaderile masive din ultima luna genereaza si oportunitati de crestere foarte mari pentru companiile care incep sa devina atractive pentru vanzare, in vreme ce pentru traderii care au apelat la Short-Selling poate aduce castiguri imense,” este parere , General Manager in cadrul XTB Romania.

Reamintim ca Short-Selling-ul este un mecanism care permite valorificarea unei diferente de pret pe o piata in scadere, in timp ce Hedging-ul este un mecanism care permite protejarea portofoliului impotriva fluctuatiilor nedorite. Atentie, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operatiunile de Short-Selling.

In ciuda caderilor masive istorice din ultima luna, investitorii identifica si companii care cresc. Mai jos puteti gasi informatii despre cateva companii care au avut cele mai mari cresteri in ultima luna dintre actiunile disponibile la XTB:

CODX.US – 169.79% – Co-Diagnostics Inc. este o companie de diagnosticare moleculară, care se implică in dezvoltarea, fabricarea si comercializarea tehnologiei de diagnosticare. Compania dezvolta teste de diagnosticare, inclusiv pentru noul coronavirus.

EQT.US – 63.45% – EQT Corporation este o companie de energie focusata pe furnizarea, transportul și distribuția de gaze naturale din zona Appalachiană. Compania, prin filialele sale, oferă clienților angro și cu amănuntul produse de gaze naturale.

INO.US – 46.99% – Inovio Pharmaceuticals Inc. dezvolta un vaccin impotriva COVID-19 numit INO-4800, care se afla acum in studii preclinice, iar joi 14 martie a primit o finanțare de 5 milioane de dolari de la Fundația Bill și Melinda Gates pentru a accelera testarea unui dispozitiv pentru administrarea intradermică a vaccinului.

MRNA.US – 37.95% – Moderna.Inc, cu sediul in Cambridge, Massachusetts. companie care a dezvoltat vaccinul impotriva COVID-19 numit mRNA-1273. SUA a anuntat ca ieri, 16 Martie, au inceput primele testari pe subiecti umani ale acestui vaccin.

SWN.US – 24.36% – Southwestern Energy Co. este un holding independent care se implica in dezvoltarea și activitățile de productie, inclusiv colectarea si comercializarea gazelor naturale.

FLOW.NL – 27.94% – Flow Traders este un furnizor global de lichiditate pentru instrumente financiare de tip ETP (exchange-traded products). Compania coteaza in mod continuu preturi bid si ask pentru ETP-uri listate pe tot globul care urmaresc toate clasele de active.

Apetitul in crestere al investitorilor pentru tranzactionare este sustinut si de accesul online extrem de facil la piete si la informatii din ziua de astazi. Prin brokeri online ca XTB, se pot accesa online si in timp real toate pietele majore ale lumii si plasa tranzactii instant, printr-un singur click, chiar si de pe telefonul mobil. Contul se deschide online in doar cateva minute, iar platforma de ultima generatie iti permite sa reactionezi la secunda si sa accesezi din confortul fotoliului de acasa, in timp real, stiri, analize realizate de analisti cunoscuti si programe educationale structurate pentru fiecare tip de profil investitional.

