Times of Israel scrie că Windward, care folosește inteligența artificială pentru a rezolva problemele de transport maritim ale clienților, a urmărit efectele conflictului din Ucraina în ecosistemul global de transport maritim.

Compania a observat o scădere bruscă a activității de tranzit în strâmtoarea Bosfor, care face legătura cu Marea Neagră și Marea Azov, dar și o creștere bruscă a numărului navelor care își schimbă destinația transmisă AIS (Sistemul de Identificare Automată) din porturile ucrainene, către Constanța, în România și spre Istanbul, în Turcia.

Porturile rusești și ucrainene de la Marea Neagră sunt noduri esențiale de export pentru grâu, porumb și țiței. Rusia este cel mai mare furnizor de grâu din lume, iar Ucraina reprezintă aproximativ 12% din oferta globală de grâu și aproximativ 16% din exporturile globale de porumb.

Sancțiunile occidentale au avut un efect negativ mjor

Potrivit raportului Windward, asiguratorii au crescut costurile cu până la 5% pentru a asigura acoperirea navelor comerciale care tranzitează Marea Neagră. Decizia vine în contextul în care tarifele erau deja mari pentru transportul mărfurilor prin regiune, afectând acum și mai mult lanțurile de aprovizionare, puse la grea încercare de pandemie.

Sancțiunile occidentale asupra Rusiei au avut un alt efect negativ, crescând riscurile pentru companiile de transport maritim și instituțiile financiare care lucrează cu entități rusești, trimițând o undă de șoc în finanțarea comerțului.

”Lumea este polarizată. Asistăm la un nou tip de sancțiuni morale”

Criza actuală „nu este decât un cutremur”, a declarat Ami Daniel, CEO și co-fondatorul Windward, pentru The Times of Israel. „Lumea este polarizată. Asistăm la un nou tip de sancțiuni morale. Am văzut prețurile petrolului crescând la peste 100 de dolari pe baril, am văzut petrolul rusesc devenind toxic, iar navele rusești devin și ele toxice”, a spus el.

Sancțiunile afectează finanțarea comerțului

Marea Britanie a anunțat deja că interzice oricărei nave cu legături rusești să intre în porturile sale, Londra intensificând astfel eforturile de izolare a președintelui Putin și a guvernului său, după invazia Ucrainei.

Secretarul britanic pentru transport, Grant Shapps, a încurajat și alte țări să interzică navelor care au legături cu Rusia să le folosească porturile. „ Am devenit prima națiune care a adoptat o lege care implică interzicerea tuturor navelor cu legături ruse de a mai în porturile britanice”, a spus Shapps.

”Acesta este un cutremur!”

De asemenea, Turcia a decis să restricționeze accesul navelor de război rusești prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.

Gigantul danez de transport maritim Maersk, MSC, și CMA CGM din Franța au suspendat și ele toate livrările neesențiale către Rusia. Asta înseamnă că aproximativ „28% din capacitatea containerelor au fost scoase din Rusia; acesta este un cutremur”, a explicat Daniel.

După ce marile bănci rusești Sberbank, VTB Bank și Promzvyazbank (PSB) au fost incluse pe lista neagră de SUA, aproximativ „5-8% din toată capacitatea de finanțare a comerțului a fost eliminată de pe piață”, a adăugat el.