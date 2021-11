Ce avere a lăsat Benone Sinulescu în urmă? Regretatul artist şi-a făcut din timp testamentul

Benone Sinulescu și-a aranjat lucrurile personale cu mulți ani în urmă. Mai precis, regretatul artist și-a făcut testamentul în 2014 și i-a lăsat toată averea soției sale. Totodată, când aceasta nu va mai fi, nepoții vor moșteni agoniseala de-o viață a artistului.

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, a explicat în trecut Benone Sinulescu.

La vremea respectivă, artistul a explicat că ideea testamentului i-a venit după disputa pentru moştenire dintre fiii lui Ion Dolănescu.

Aristul de bucura de timpul petrecut la casă de la țară

Amintim că artistul s-a retras la țară înainte de pandemie, în localitatea Bârzava, din Arad. Într-un interviu pentru un post TV, Benone Sinulescu a povestit că o duce mult mai bine la țară și îl bucură să se ocupe de treburile gospodăriei împreună cu soția sa

„Îmi place să mai stau și la țară că m-am săturat de oraș toată viața. Avem casă și în Arad și la Bârzava, unde aerul este mai respirabil și ne simțim bine. Am stat aici pentru că avem o grădină mare, cu mulți pomi fructiferi, migdale, kiwi, avem de toate. Soția mea este inginer chimist, în chimie alimentară. Nici eu nu mi-o imaginam atât de pricepută în toate”, a mărturisit interpretul de muzică populară.

Mesajul transmis de soția sa

Benone Sinulescu a fost găsit inconștient în casă în luna iulie a acestui an. La momentul respectiv, doctorii s-au arătat extrem de îngrijorați, după ce artistul a ajuns în stare gravă la spital.

Ulterior, soția acestuia, Elena Sinulescu, a postat pe Facebook un mesaj public în care explica ce s-a întâmplat, de fapt, cu artistul și care este starea e sănătate a soțului ei.

„Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu,

Având în prim-plan preocuparea pentru starea de sănătate a soțului meu, pe de o parte, dar si dorința acestuia de a expune publicului doar actul artistic și mai puțin problemele de sănătate specifice vârstei, am evitat mediatizarea situației medicale a soțului meu.

Totuși, situația impune câteva precizări:

În urma cu câteva săptămâni, soțul meu a fost consultat la o clinică de specialitate din Timișoara de către un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf și urmează un tratament pentru afecțiunea cronică constatată.

În dimineața zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost găsit inconștient ci a căzut și nu a dorit să fie internat. Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputând să îl ridic și din dorința de nu fi expus într-o situație nefavorabila imaginii publice, împreună am stabilit sa solicitam o ambulanță de la o clinică privată, în care a fost internat temporar și a continuat tratamentul, beneficiind de condiții medicale de calitate.

În ziua de sâmbătă, starea de sănătate s-a înrăutățit și în urma discuției cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Județean Arad, care îi cunoștea afecțiunile, i-a recomandat o reevaluare în cadrul acestui spital.

În acest timp, fostul impresar Ionuț Pavel, fără a ma fi întrebat despre starea soțului meu si fără a ne solicita acordul, a răspândit în presa informații nedocumentate false, defăimătoare privind modul in care familia îl îngrijește pe “Nea Beni”.

Se dovedește ca Beni pe buna dreptate nu îl considera o persoană din cercul de prieteni si a încetat relațiile profesionale de mai mult timp cu acesta.

Va mulțumim pentru aprecierile și gândurile bune și să ne rugăm cu toții pentru sănătatea îndrăgitului Benone Sinulescu”, este mesajul publicat de către soția artistului.