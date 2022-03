Meghan a început să se întâlnească cu Prințul Harry în 2016 și în curând avea să se întâlnească cu Regina, Prințul Charles, precum și cu Ducele și Ducesa de Cambridge. După logodna lor din 2017, Harry și Meghan au acordat un interviu pentru BBC, amintind în mod special prima întâlnire a lui Meghan cu Kate.

Meghan i-a fost prezentată prima dată prințului William și soției sale Kate Middleton, înainte de logodnă.

„William și-a dorit mult să o cunoască, la fel și Catherine, așa că am reușit să obținem asta repede, iar Catherine a fost absolut…” Meghan a continuat răspunsul:„Minunat”, scrie The Mirror.

De asemenea, ea a lăudat familia prințului Harry pentru că a fost atât de primitoare și a spus că a fost încântată că cunoscut-o pe regină.

Meghan, vorbe de bine despre Kate

Meghan a continuat: „Dincolo de respectul său pentru Regină, ca monarh, Harry are o dragoste profundă pentru ea ca bunică. Toate aceste lucruri au a fost atât de importante pentru mine, încât atunci când am cunoscut-o am avut o înțelegere profundă și, desigur, un respect incredibil pentru că am putut să petrec acel timp cu ea. Este o femeie incredibilă.”

În documentarul difuzat de postul Channel 5 și intitulat „When the Middletons Met The Monarchy”, experții regali au declarat că relația dintre cele două ducese a fost una provocatoare.Vorbind despre dificultățile pe care le-au întâmpinat Ducesa de Cambridge și Ducesa de Sussex, expertul regal Claudia Joseph, autorul cărții „Kate Middleton: Princess in Waiting”, a declarat: „Când Meghan s-a alăturat familiei regale, toată lumea a presupus că ea și Kate vor deveni cele mai bune prietene deoarece ambele erau din afara familiei regale. Dar sunt două femei foarte diferite”. Kate a fost un fel de victimă colaterală. Ea și Meghan nu s-au înțeles niciodată. Relația dintre ele nu a fost atât de simplă pe cât s-ar fi așteptat lumea să fie”, spune expertul regal.