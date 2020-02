Preşedintele Klaus Iohannis l-a propus pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de prim-ministru, după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare, potrivit agerpres.ro

Discursul de la Palatul Cotroceni

„Întoarcerea la electorat este soluţia corectă, este soluţia care satisface nevoia de democraţie în România. Mai simplu spus, întoarcerea la electorat înseamnă alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea opţiune, am prezentat partidelor această opţiune. (…) Este normal şi pot să înţeleg că majoritatea partidelor au nevoie de discuţii interne, în forurile lor, pentru a lua o decizie în acest sens. Acest lucru sper să se întâmple foarte repede. Dar până atunci cred că putem să facem următorul pas. Următorul pas foarte concret este desemnarea, din partea mea, a unei persoane însărcinate cu formarea unui nou Guvern. Aşadar, după ce m-am consultat cu toate partidele şi formaţiunile parlamentare, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou Guvern şi să se prezinte în Parlament”, a transmis Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Ce a spus Orban după aflarea rezultatului

„Suntem mândri de ce am facut în aceste trei luni, că am reaşezat România în rândul naţiunilor europene pe picior de egalitate. Suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri şi a investitorilor în Guvernul României.

Am reusit să luăm într-un timp foarte scurt o serie de decizii cu un impact extrem de favorabil asupra României şi asupra românilor, corectând grave erori. Aduc aminte de eliminarea supraaccizei la carburanţi, aduc aminte de rectificarea bugetară care a salvat în ultimul moment bugetul României şi a permis încheierea exerciţiului bugetar.”

Te-ar putea interesa și: