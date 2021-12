Persistă în același fake news, repetă cu obstinație același mesaj – “terenul de la Romexpo nu poate fi cedat Camerei … României”.

Dacă ne gândim la onorabilitatea și competența doamnei Prună din condiția de deputat în Parlamentul României, presupunem că, cel puțin până acum, stimata doamnă a înțeles că terenul “Romexpo” este administrat de Camera României încă de la începutul anilor ’70. Și mai credem și că a înțeles că încă 32 de ani, de azi înainte, terenul este administrat și folosit gratuit de aceeași Cameră. Știe și că folosința deși gratuită, este limitată, în sensul că altceva decât este acum pe teren nu se poate construi în următorii 32 de ani. Cu toate astea, mesajul doamnei Prună e același – terenul nu poate fi cedat Camerei.

Statul are terenul, dar nu are banii pentru dezvoltare. Camera României propune o investiție privată, de 2.87 miliarde de euro, dar are nevoie de teren. Doamna deputat “susține dezvoltarea și valorificarea terenului”, însă terenul nu poate fi cedat Camerei.

Probabil că doamna deputat știe și faptul că dacă statul ar lua terenul Camerei, înainte de a-l vinde, ar trebui să despăgubească Camera și Romexpo cu cel puțin o sumă egală cu valoarea vehiculată a terenului. Probabil că pentru doamna deputat nu contează atât timp cât statul despăgubește și nu dânsa.

Încă de anul trecut din septembrie, statul, adică Parlamentul, a fost de acord ca la Romexpo, Camera României să valorifice terenul printr-un proiect de dezvoltare urbană durabilă. Președintele a cerut garanții suplimentare pentru realizarea proiectului. Astăzi, Parlamentul le-a furnizat, și urmează să ia în dezbatere din nou proiectul de lege. Camera României nu are voie să vândă terenul și este obligată, prin proiectul de lege revizuit, să dezvolte terenul de le Romexpo. În felul acesta, în câțiva ani, la Romexpo va fi altceva decât este acum. Detaliile proiectului sunt publice pe noulromexpo.ro. De vreo doi ani.

Le știe și USR. La fel și doamna deputat Cristina Prună.

Însă dânsa, alături de colegi din USR, alege cuvintele tari, dar goale.

Dacă au o contraofertă pentru terenul Romexpo, îi rugăm să o prezinte, măcar pe Facebook.