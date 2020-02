Ca prin minune, după doar două zile, testele acestuia au ieșit negative. Întrebat cu ce a fost tratat acesta, doctorul Adrian Streinu Cercel a glumit și a spus că acesta a mâncat ciorbă.

Aseară târziu, șeful interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că se amână congresul social democraților, dar și CEX-ul partidului. De aici încolo, au început acuzațiile extrem de grave.

Cazul coronavirus inventat?

În mediul online au apărut mai multe acuzații extrem de grave. Mii de oameni acuză faptul că acel caz de coronavirus din Gorj a fost inventat tocami pentru a se amâna congresul PSD. Ce-i drept, tânărul din Gorj s-a vindecat cam repede și sunt zvonuri că i se va da drumul acasă.

Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, a fost prima care a reacționat și a lovit dur în actuala conducere a social democraților. „Tarziu in noapte PSD a anuntat ca amana Congresul programat pentru 29 februarie din cauza aparitiei primului caz de Coronavirus in Romania. Multi s-au grabit sa aprecieze gestul “responsabil” insa pe la colturi lideri din partid se intrebau ce s-a intamplat totusi de scrisoarea catre ei a venit in miez de noapte. Nu aparuse nimic in cursul zilei care sa justifice o precipitare a deciziei”, a scris Anca Alexandrescu.

Internauții au mers însă mai departe și au găsit vinovați cu nume și prenume. Acum se cere demisia imediată a secretarului de stat, Raed Arafat. „Așadar, în România cineva a mințit că există un caz de coronavirus ca să ofere PSD-ului un alibi. Pentru că acel caz s-a vindecat în două zile cu ciorbă la Balș. Arafat!

Așa ceva este inacceptabil! Nu bagi panica în populație ca să ajuți un partid politic! Nu există să induci frica de moarte pentru politică. Nebunilor! Să îl dați afară!”, spun internauții.

De altfel, Arafat nu este deloc pe placul celor de la PNL. Mereu a fost considerat un apropiat al PSD chiar dacă nu este membru de partid.

