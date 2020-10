Ce nu știați despre OnePlus?

Brandul există încă din luna decembrie a anului 2013, atunci când 2 foști angajați Oppo – Peter Lau și Carl Pei – au decis să își deschidă propria companie de telefonie mobilă. Legătura între cele două firme din China se menține în continuare datorită investitorilor comuni pe care acestea le au. OnePlus s-a extins ajungând până acum în 34 de țări și procesul continuă în acest sens.

Inovația a constat în faptul că OnePlus a ales să își vândă telefoanele prin invitații trimise în mediul virtual. Se spune că OnePlus a creat adevărate cozi virtuale, deoarece anunța lansarea unui telefon cu sistem Android la care raportul caracteristici de top – preț era cel mai bun de până atunci. Așadar, toată lumea s-a înghesuit ca să îl aibă și lansarea s-a bucurat de un real succes.

Putem afirma chiar că cei ce au reușit să pună mâna pe un astfel de telefon au fost extrem de norocoși, în jurul brandului creându-se astfel o aură de exclusivitate. Și valurile create în jurul lansării se pare că nu au fost în zadar. OnePlus s-a bucurat ulterior de o mulțime de feedback-uri pozitive din partea celor ce au avut ocazia de a achiziționa telefonul.

OnePlus în România

Încet încet, telefoanele marca OnePlus au început să pătrundă și pe piața din România. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Avem ocazia de a achiziționa smartphone-uri de calitate, cu caracteristici râvnite de toată lumea, la prețuri extrem de accesibile.

În ziua de azi, tot mai mulți români se bucură de avantajele deținerii unui telefon OnePlus. Așadar, știm bine că atunci când avem un telefon nou, avem nevoie și de accesorii potrivite pentru acesta. Și, bineînțeles, optăm pentru cele originale.

Magazinul online GSMnet a speculat foarte bine cerințele pieței și astfel a ajuns să fie distribuitor One Plus in Romania. În cadrul magazinului regăsiți accesorii originale pentru telefoanele OnePlus precum: huse pentru diverse modele de telefoane, încărcătoare auto și rețea, handsfree-uri și căști, handsfree-uri Bluetooth, display-uri și touchscreen-uri și diverse alte piese pentru acestea.

Le descoperiți pe toate accesând acest link: https://www.gsmnet.ro/oneplus.

În afară de calitatea incontestabilă a acestor accesorii, trebuie menționat și faptul că prețurile practicate de către GSMnet sunt accesibile și competitive. Fiind distribuitor autorizat OnePlus în România, poate ne așteptăm la niște prețuri destul de ridicate. Însă nu este nici pe departe așa. Ba chiar, în mod periodic, GSMnet aplică reduceri la diverse accesorii marca OnePlus. Nu trebuie decât să urmărim site-ul oficial pentru a ne informa.

Pe lângă accesoriile marca OnePlus, în cadrul magazinului regăsim și accesorii pentru alte mărci de telefoane precum: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Nokia, LG, HTC și lista poate continua în acest sens.

Descoperiți toată gama de accesorii disponibile la GSMnet.ro accesând site-ul oficial al magazinului.

„Articol sustinut de Advertising Concept Store”