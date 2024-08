După vasta operațiune de recalculare, aproape 800.000 de pensionari au constat că pensiile lor au fost reduse. Cu toate acestea, Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a declarat că aceste pensii nu vor fi diminuate. Statul va menține pensiile anterioare recalculării, adică cele mai mari, în plată.

Daniel Baciu a menționat, de asemenea, că peste 82% din pensiile românilor vor crește, iar niciun pensionar nu va avea pensia redusă.

Șeful CNPP a explicat că, în cazul în care, în urma recalculării, cuantumul pensiei scade, se va menține suma cea mai avantajoasă în plată. Astfel, cei care beneficiază deja de bonusuri pentru stagii de cotizare mai scurte și, prin urmare, au o pensie mai mare, își vor păstra pensia în plată.

Tot luni, Daniel Baciu i-a sfătuit pe români să nu conteste deciziile de recalculare în instanță. Într-o intervenție televizată la Realitatea PLUS, Baciu a explicat și motivele pentru care nu este necesar să fie atașat buletinul de calcul la noile decizii.

„Nu exista acest buletin de calcul pentru că nu e necesar. Acest buletin de calcul exista la dosarul de pensie când persoana respectivă a ieșit la pensie.

Nu se umblă pe contributivitatea lui, noi am aplicat o formulă de calcul. Asta am făcut pe recalculare, iar punctele de contributivitate se regăsesc. (…) Noi nu am făcut aceste decizii ca sa fie contestate”, a spus el.