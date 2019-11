„Totul se poate justifica. Am fost 9 ani europarlamentar. (Casa din Predeal, n.red.) este din 1999. Nici acum nu e finalizată construcţia. Cealaltă este într-un bloc modest în Videle. Una e moştenire de la mama mea care a decedat. Mai este o casă de la ţară, a socrilor mei, o casă modestă. Poate am avut ghinion să nu am şase case pe care să le iau prin meditaţii”, a transmis Viorica Dăncilă joi seara în timpul unei conferinţe de presă.

Viorica Dăncilă a trecut în declarația de avere de candidat la prezidențiale salariul soțului său. Cristinel Dăncilă a încasat în 2018 suma de 325.949 lei, de la sucursala Pitești a OMV Petrom.

Te-ar putea interesa și: