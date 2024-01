Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că strategia pentru dezvoltarea DSU și a IGSU se află în prezent în proces de avizare. El a subliniat importanța finalizării acestui proces de avizare și trecerea la etapa de adoptare. El și-a exprimat speranța că acest demers va fi încheiat în curând. Predoiu a atras atenția că blocarea acestei strategii ar conduce la blocarea intereselor cetățenilor.

El a precizat că intervenția în situații de urgență și acordarea de asistență medicală de urgență sunt efectuate în mod planificat. Având în vedere atât termenul scurt, cât și cel mediu și lung.

Ministrul a precizat că adoptarea acestei strategii în curând va reprezenta încă un pas în planificarea pe termen lung a dezvoltării ISU. El a menționat că această abordare este valabilă și pentru celelalte instituții similare. El a subliniat că este o muncă continuă și intenționează să o realizeze pe termen lung. Chiar și într-un an electoral. Predoiu a adăugat că pentru MAI faptul că este an electoral nu înseamnă decât că sunt mai multe provocări.

“Aş vrea, de asemenea, să transmit cu această ocazie şi acest mesaj: pentru Ministerul de Interne faptul că este un an electoral nu înseamnă decât că are mai multe provocări în plus, sub aspectul păstrării ordinii, liniştii publice, respectării legalităţii. Dar din punctul de vedere al dezvoltării, al exercitării atribuţiilor, al neutralităţii politice, lucrurile se vor desfăşura normal şi ne vom continua munca la aceeaşi parametri de exigenţă”, a menţionat Predoiu.