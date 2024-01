Așadar, Raed Arafat a transmis un mesaj pentru proprietarii și administratorii de pensiuni. Potrivit șefului DSU, aceștia „trebuie să înțeleagă” că „responsabilitatea principală este a lor”

Potrivit șefului DSU, în ultimele 3 zile ale anului trecut, au fost controlate peste 500 de amplasamente. Astfel, au fost închise 10 locații (n.red hoteluri, pensiuni etc) în mai multe județe. În momentul de față, controalele continuă.

„În ultimele 3 zile ale anului trecut, au fost controlate peste 500 de amplasamente, au fost închise 10 – hoteluri, pensiuni etc – în mai multe județe. Acum, controalele continuă. După Anul Nou, s-au mai închis 6 de către ISU în diferite județe. Controalele vor continua. Ce insist la ele foarte mult. Noi vorbim de autorizație. Are sau nu, am zis-o de mai multe ori – autorizația nu previne incendiul, reduce riscul și asigură că toate măsurile pentru reducerea riscului există. Cu toate astea, un incendiu poate să aibă loc. Dacă ai autorizație, înseamnă că ai sistem de alarmă funcțional, ai sistem de stingere dacă se impune la amplasamentul respectiv funcțional – înseamnă că dacă e fum oamenii aud și evacuează la timp. Dacă nu le ai pe astea – cum s-a întâmplat să nu funcționeze sistemul de alarmare la «Ferma Dacilor». Cei care erau acolo, când s-au trezit că e un incendiu la mansardă, era prea târziu. Asta a fost una din probleme”, a declarat Raed Arafat, conform Digi24.