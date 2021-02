Cântăreața Feli a făcut o declarație surprinzătoare, în direct. Totul s-a întâmplat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță pe care o are la PRO TV. Finalul de săptămână a adus o nouă ediție surprinzătoare, în care Cătălin Măruță a avut invitați de neratat în emisiune: Geanina Ilieș a jurizat concursul de plăcinte, Vichi Răileanu a acceptat provocarea celei mai picante probe, iar Ana Maria Brânză – Popescu a povestit câteva dintre cele mai frumoase amintiri ale vieții ei.

M-am trezit într-o realitate a mea

Simpatica cântăreață Feli, cea care părea că le-a desenat pe toate în creioane colorate, a venit pe canapeaua lui Măruță și a admis că deși ea era cea care îndemna să dăm timp timpului… nu a mai putut să ofere din timpul ei!

”Ce fază nașpa am avut o vreme. Toată pandemia am zis că sunt bine, dar m-a afectat: dorul de scenă. M-am trezit într-o realitate a mea, în care am văzut că lumea nu o să fie mai bună, ci o să fie opusul”, a spus Feli, comentând o parte dintre mesajele pe care le-a postat pe contul ei de Instagram în ultima vreme.

”Și eu m-am făcut mai rea… nu mai spun DA la orice doar ca să nu supăr pe careva. Din nevoia de a fi iubită, din nesiguranță. Dar m-a obosit foarte tare și mi-am scos masca acum”, a completat ea. Ce a declanșat totuși această schimbare în viața vedetei?

Nouă ne place viața toxică

Răspunsul l-a oferit tot ea: ”Mi-am zis că ar trebui să fiu un exemplu de realitate într-o lume care se pictează reală, dar este falsă. Am ales să le arăt oamenilor care mă urmăresc… că suntem la fel! Am obosit să fiu pe placul tuturor și asta m-a făcut foarte nefericită”.

Deși a admis că a avut un terapeut, în viața ei au contat foarte mult prietenii: ”Am făcut o curățenie, am rămas doar cu prietenii adevărați. Decât să dau o energie grea copilului meu, mai bine așa. Trebuie să o faci, dar nouă ne place viața toxică”. Concluzia discuției a fost că această perioadă a fost, în fapt, o eliberare, o revenire la cea care era înainte de celebritate: ”Simțeam că oamenii îmi transmiteau – nu trebuie să mai fii fericită”.

