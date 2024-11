România a trecut un pod important pentru aderarea la Spațiul Schengen

România, cu un pas mai aproape de Spațiul Schengen! Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a reamintit tuturor că obiectivul principal al României a fost crearea condițiilor necesare pentru o decizie pozitivă în Consiliul JAI din luna decembrie, care să ducă la ridicarea veto-ului austriac și la aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen în 2024. Discuții substanțiale au condus la un acord esențial, contribuind la consolidarea încrederii între statele implicate.

România este un „furnizor de siguranță în Europa”. Intrarea țării în Spațiul Schengen va întări securitatea acestui spațiu. El a evidențiat eforturile făcute de România pentru a obține acest rezultat, menționând investițiile în tehnologie, pregătirea profesională a polițiștilor de frontieră și colaborarea strânsă cu Comisia Europeană și partenerii din Austria, Ungaria, Bulgaria și Serbia. Aceste rezultate au fost obținute prin muncă concretă, nu prin promisiuni sau declarații.

România s-a angajat să contribuie la măsurile comune de securitate, inclusiv la contingentul de polițiști de frontieră care va fi dislocat pe granița turco-bulgară, și să continue alte inițiative de cooperare polițienească. Încrederea construită între parteneri, bazată pe rezultate palpabile, va constitui fundamentul deciziilor viitoare. Întâlnirea de la Budapesta a marcat un pas important în acest demers. Ministrul Afacerilor Interne este mândru de munca depusă de polițiștii de frontieră români. Și-a luat angajamentul de a continua eforturile până la atingerea obiectivului final.

El le-a mulțumit personal prietenilor miniștri: Sandor Pinter (Ungaria), Gerhard Karner (Austria), Atanas Ilkov (Bulgaria).

Declarație completă

„Îi mulţumesc ministrului Sandor Pinter pentru ospitalitatea cu care ne-a primit și a organizat această importantă întâlnire. Desigur, aș dori să mulțumesc colegilor și prietenilor miniștri, Sandor Pinter, Gerhard Karner, Atanas Ilkov. Bineînțeles, doresc să mulțumesc comisarei Ilva Johansson, pentru că am făcut cu toții posibilă această întâlnire.

Era foarte important pentru noi toți ca această întâlnire să rezulte într-un acord și să fie un succes pe calea noastră către lărgirea Spațiului Schengen cu granițele terestre ale României și Bulgariei. Și după discuții substanțiale, așa cum a spus și colegul și prietenul Sandor Pinter, am ajuns la un acord. Întâlnirea este un succes.

Obiectivul nostru, al României, la această întâlnire a fost să creăm condițiile pentru o decizie pozitivă la Consiliul JAI din luna decembrie. A fost să creăm condițiile pentru ca veto-ul austriac să poată fi ridicat, astfel încât să avem o decizie în acest an, 2024. Și cred că a fost un obiectiv comun, inclusiv al colegului și prietenului Gerhard Karner. Era important ca toată lumea să fie confortabilă, că munca foarte bună depusă de polițiștii de frontieră români și bulgari, alături de colegii lor din Serbia, Ungaria, Austria, munca aceasta foarte bună care a stat la baza drumului pe care l-am parcurs, va continua și după intrarea României și Bulgariei în Spațiul Schengen cu frontierele terestre.

România este un furnizor de siguranță în Europa și intrarea României în Spațiul Schengen va consolida spațiul Schengen

Noi am probat cu cifre acest lucru și cu măsurile luate. Munca noastră s-a desfășurat în cooperare cu Comisia Europeană, cu colegii austrieci, cu colegii maghiari, sârbi și bulgari, prin programe bilaterale, investiții pe care le-am făcut în tehnologia protejării frontierei din bugetul României, dar și din bani europeni şi din pregătirea profesională foarte bună a polițiștilor de frontieră români. Am alocat multă energie pentru ridicarea acestui nivel de pregătire profesională și consolidarea unei mentalități de responsabilitate față de siguranța cetățeanului român, față de siguranța frontierelor românești și, implicit, a celor europene.

Acestea au fost elementele care ne-au consolidat încrederea, încredere pe care am construit-o pas cu pas, împreună cu domnul Gerhard Karner, începând de anul trecut, de la întâlnirea din 23 august de la Viena, pe care am construit-o împreună cu Sandor Pinter, cu ministrul Atanas Ilkov, cu predecesorul său, Kalin Stoianov, evident cu doamna Johansson, cu toți colegii din Europa.

Această încredere va sta la baza drumului mai departe și a deciziei care se va lua

Era important să construim această încredere pe rezultate din teren, nu pe promisiuni, nu pe vorbe, nu pe discursuri, ci pe rezultatele muncite în teren. Și aș dori să închei spunând că sunt foarte mândru de munca depusă de polițiștii de frontieră români, în cooperare cu colegii lor. Ne vom baza pe ei mai departe și după momentul intrării în Spațiul Schengen.

Am convenit astăzi un pachet de măsuri de consolidare a frontierelor. Vom contribui și noi alături de celelalte țări, inclusiv Bulgaria, la contingentul comun de 100 de polițiști de frontieră care vor fi dislocați pe granița turco-bulgară şi evident, la celelalte măsuri de cooperare polițienească, pe care, de altfel, le desfășurăm, nu e nimic nou aici. Doar ne angajăm să continuăm ceea ce am făcut bine până în prezent. Deci, cred eu că a fost o muncă bună pe care am depus-o și le mulțumesc încă o dată colegilor și prietenilor mei, domnii miniștri, doamnei comisar. Rămânem concentrați mai departe pe munca noastră, și cea din teren, și cea din cancelariile diplomatice, rămânem în contact şi așa cum spunea colegul și prietenul Gerhard Karner, a rămas de trecut un ultim pod. Dar, aș vrea să completez.

Astăzi, la Budapesta, am trecut un pod foarte important împreună și cred că acest lucru reprezintă un obiectiv realizat pentru noi. Toți ne-am dorit acest lucru. Încă o dată, vă mulțumesc!”