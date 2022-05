Dezvăluirea momentului despre Andra! A spus-o chiar Măruță. S-au confruntat cu mari probleme

Dezvăluirea a fost făcută în podcastul lui Cătălin Măruţă, după ce prezentatorul l-a avut ca invitat pe Cosmin Seleşi. Astfel, colegul său de breaslă a mărturisit că Andra a avut mult de suferit din cauza emisiunilor sale.

În acest context, Măruţă a explicat că în emisiunile sale au existat de-a lungul timpului diverse scandaluri, iar Andra s-a confruntat cu mai multe situații dificile la evenimente. Potrivit celor spuse de prezentatorul TV, soția lui era întrebată de către fani „cum de îl mai suportă”.

Măruţă este de părere că oamenii l-au judecat greșit

De asemenea, Măruță a susținut că oamenii l-au judecat greșit, chiar dacă nu îl cunoșteau.

„Oamenii nu cunosc oameni, dar judecă foarte ușor. Erau oameni care, după ce se uitau la emisiuni – erau certuri la emisiune, cu Mexicanul, cu familia Dolănescu, se întâlneau la evenimente cu Andra, și îi spuneau: dar cum poți să stai cu ăla, cum îl suporți? Oamenii te judecă într-un anumit fel”, a spus Cătălin Măruţă în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Cu ce s-a confruntat Andra în ultima vreme?

Soția lui Cătălin Măruță a mărturisit anterior că s-a îngrășat 10 kilograme în pandemie, ajungând la greutatea de 70 kg. În momentul în care a văzut numărul de pe cântar, artista susține că s-a apucat rapid să slăbească.

Până în momentul în care a făcut dezvăluirea, aceasta a dat jos șase kilograme. Andra a mai precizat că este o persoană destul de pofticioasă, iar mâncarea o face destul de fericită, motiv pentru care îi este greu să renunțe la micile pofte, cum ar fi o înghețată.

„Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea. Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine”, a declarat Andra pentru Spynews.

Totodată, o altă problemă cu care se confruntă vedeta o reprezintă poftele copiilor, care își doresc paste, dar și pizza, iar Andra trebuie să le îndeplinească dorințele. Pe de altă parte, vedeta spune că încearcă să facă sport măcar de trei ori pe săptămână, pentru a-și putea ține sub control greutatea.