Andra și Cătălin Măruță s-au căsătorit în anul 2008 și au împreună doi copii – Eva și David. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, prezentatorul de la PRO TV a vorbit despre căsnicia de 14 ani pe care o are cu celebra cântăreață – Andra.

Măruță prezintă de luni până vineri emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV. În același timp, acesta moderează și unele evenimente private. Pe când Andra merge la concerte sau petreceri aproape în fiecare weekend. Astfel, Cătălin Măruță și Andra au o activitate profesională încărcată, dar mereu își fac timp pentru ei doi și pentru familie.

„Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent cât de departe am fi unul de celălalt într-un weekend, facem tot ce este posibil să ajungem acasă. Dimineața, la ora 7.30, ducem împreună copiii la școală. Andra poate are mai mult timp după-amiaza cu ei, eu, poate în weekend, când ea are evenimente. Așa că, întotdeauna găsim timp”, a povestit Cătălin Măruță, menționând că a mers în unele vacanțe doar cu Andra, fără copii.

Măruță: Suntem absolut exact ca orice familie, și la noi există discuții în contradictoriu

„Nu a fost foarte ușor. Pentru că ești într-o vacanță în care te duci pe timp scurt, pe short time și te duci trei zile și te gândești doar dacă copiii sunt bine «Da, ei ce or face, da hai să îi sunăm», și atunci… numai vacanță nu e. Oricum, parcă nu prea mai poți vedea vacanța fără ei, fără copii. Și sunt destul de independenți și ei”, a povestit prezentatorul TV despre vacanțele cu Andra.

La întrebarea despre cum e căsnicia lor acum, după 14 ani de când au devenit soț și soție, Cătălin Măruță a precizat că ai sunt un cuplu ca oricare altul, sunt fericiți, dar uneori mai au și divergențe. „Suntem absolut exact ca orice familie care poate citește materialul ăsta. Și la noi există discuții, și la noi există discuții în contradictoriu. Important este să comunici cu omul de lângă tine și să vrei să faci echipă cu omul ăla. Și să fii împreună cu el și să mergi înainte cu el. Cred că… comunicarea, respectul, iubirea, toate astea sunt foarte importante”, a mai zis zis Cătălin Măruță pentru sursa citată.