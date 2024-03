Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, a reacționat la acuzațiile recente apărute în presă, potrivit cărora, nu și-ar fi declarat toate bunurile în declarația de avere. Într-o declarație fermă, el a respins vehement aceste acuzații, subliniind că nu are nimic de ascuns și că toate activele deținute sunt corect trecute în declarațiile sale.

Cîrstoiu a declarat că împreună cu soția sa au muncit din greu timp de 20 de ani și nu a încălcat nicio lege. El a evidențiat că prin munca sa în domeniul medical a salvat vieți.

Prin profesia sa de chirurg ortoped a operat pe mulți dintre cei din mediul jurnalistic. Cîrstoiu a subliniat că nu are nimic de ascuns și consideră că și-a obținut banii prin muncă cinstită.

„Eu de 20 de ani, împreună cu soția mea, am muncit de ne-au sărit capacele, pe românește. Eu nu am încălcat nicio lege!

Hai să ne lămurim: ce e bine, să te duci într-o funcție publică fără un ban în buzunar sau să te duci când deja consideri că ai realizat ceva?

Sunt trecute toate activele pe care le dețin la firmele la care sunt acționar. Eu am muncit, am salvat oameni prin meseria mea, am operat oameni de cancer osos. Am operat și mulți dintre colegii dumneavoastră (jurnaliști n.r.) și atunci aveați altă abordare. Ce ați fi vrut, să merg cu trotineta, să merg pe jos și să ascund mașina în garaj? Eu sunt un om cinstit și am muncit pentru banii mei. Din punctul meu de vedere, nu am nimic de ascuns!”, a spus Cătălin Cîrstoiu.