Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a dezvăluit orașul său preferat în afara Bucureștiului.

Întrebat care este orașul său preferat în afara Bucureștiului, Cătălin Cîrstoiu a răspuns ferm: „București”. Cu toate acestea, el a adăugat că admiră în mod special capitala Greciei, Atena.

Motivând alegerea sa, Cătălin Cîrstoiu a evidențiat dezvoltarea urbană durabilă a Atenei, considerând Jocurile Olimpice de la Atena din 2004 ca fiind un punct de cotitură în evoluția orașului. Acesta a subliniat transformarea dintr-o ruină într-un oraș admirabil, care și-a menținut dezvoltarea durabilă în timp.

Pe de altă parte, în ceea ce privește social media, Cîrstoiu recunoaște că nu a avut conturi pe rețelele sociale pentru că n-a avut intenţia să aibă o viaţă publică. Totuşi, el admite că îi plăcea să se uite seara, înainte de culcare, pe TikTok. Cîrstoiu a devenit activ în mediul online abia săptămâna aceasta, după ce a intrat în cursa pentru funcţia de primar general.

Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat de ce nu a avut conturi pe Facebook, TikTok sau Instagram până săptămâna aceasta.

„Nu am avut intenţia să am o viaţă publică. Nu am fost adeptul punerii pe tapet a vieţii personale în spaţiul public. Cinstit, chiar aveam discuţii cu colegii mei mai tineri de la spital şi încercam să le explic că viaţa ta e viaţa ta când nu eşti o persoană publică. Când eşti o persoană publică, sigur că da. Dar e o modă, e un trend pe care nu pot să-l neg. Eu am zis că oamenii mă vor aprecia pentru ce sunt eu ca om, dar cât eşti om înveţi. Şi acum am învăţat. E foarte important. Recunosc, îmi plăcea să mă uit pe TikTok seara înainte de culcare. Acum, o să-l folosesc în scopul de a le arăta oamenilor ce sunt, cine sunt”, a spus Cătălin Cîrstoiu.