Cătălin Cîrstoiu este de părere că a venit vremea ca Bucureștiul să fie condus de un om serios.

„Eu cred că a venit vremea să avem un om serios, nu ne putem juca, totuşi, cu viitorul Bucureştiului, că ne-am cam jucat cu el, ne-am jucat la modul real, am promis şi nu am făcut. Am promis 30 de grădiniţe. Sunt? Nu. Am promis 15 şcoli. Sunt? Nu. Şi aşa mai departe. Eu cred că a venit vremea, dincolo de picanteriile campaniei electorale şi să vină o vreme când trebuie să ne gândim că trebuie să tragem o linie şi să facem ceva pentru oraş”, a declarat el.