Premierul Viorica Dăncilă se îmbracă cu mult bun gust și eleganță, cel puţin aceasta este concluzia cunoscutului creator de modă Cătălin Botezatu, care a analizat ținutele Vioricăi Dăncilă într-o intervenție telefonică la România TV.

„Categoric este o schimbare radicală în apariția premierului. Și-a asumat din punct de vedere vestimentar această poziție și eu de la o apariție la alta am remarcat foarte multă elegantă. Poartă foarte multe costume cu două piese la care pune puține accesorii (…) și ceea ce e important e că mereu are grijă să treacă și pe la coafor. Nu cred că sunt de brand, cred că sunt făcute de designeri români. Nu am niciun sfat să îi dau, să o țină tot așa”, a spus Cătălin Botezatu.

