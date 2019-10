Cătălin Botezatu a vorbit la Teo Show despre

„Sunt în perioada de recuperare, am zis să nu ratez emisiunea asta. M-am săturat în primul rând de bârfe şi o să fiu scurt. Nu, n-am renunţat nici la fashion, nici la televiziune, voi merge mai departe până la capăt. Sunt aici, la televiziunea unde eu mă simt cel mai bine şi căreia îi mulţumesc foarte tare pentru că pe această perioadă lungă a avut grijă de mine”, a comentat Cătălin Botezatu.

El a dat amănunte despre perioada grea prin care a trecut, susținând că nu s-a speriat.

„Accepţi orice atunci când ştii că bate la uşă cineva, am simţit că moartea bate la uşă. Am avut numai coşmaruri, lumea nu ştie prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram”, a comentat celebrul creator de modă.

